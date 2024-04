Lecture Zen Résumer l'article

Il n’est pas toujours évident de s’y retrouver dans la multitude d’éditeurs et de visionneuses PDF qui pullulent sur le web. Notre sélection volontairement réduite vous indiquera quel éditeur de fichiers PDF choisir et pourquoi.

Comment éditer et modifier un document PDF ?

Adobe Acrobat Pro, l’éditeur historique du PDF

Profitez des outils de l’éditeur PDF historique Adobe Acrobat Pro // Source : Adobe

Adobe Acrobat Pro est l’éditeur historique des fichiers PDF. Saviez-vous que c’est Adobe, qui a inventé ce format particulier qui permet de retrouver la même mise en page, quelle que soit la visionneuse utilisée pour lire le document ? Adobe Acrobat Reader DC est la visionneuse la plus populaire. De fait, il est logique que l’utilisateur ou l’utilisatrice reste dans la même lignée pour choisir son éditeur.

On parle souvent du prix onéreux de l’abonnement, mais il ne faut pas oublier toutes les innovations apportées et les nombreuses améliorations dont vous pourrez bénéficier très régulièrement. Dernièrement, Adobe Acrobat Pro s’est illustré dans l’amélioration de la création et du remplissage intuitif des formulaires avec, en plus, la possibilité de signer, de solliciter la signature d’autres interlocuteurs, et par ailleurs de suivre le processus de signature avec certification.

PDFelement, un éditeur complet mais simple à utiliser

Editez vos PDF de manière intuitive avec PDFelement // Source : Wondershare

PDFelement se distingue des autres éditeurs grâce à son interface tout à fait intuitive. Tout est positionné pour que l’utilisateur trouve immédiatement l’outil qu’il souhaite. Impossible de se perdre dans les différents menus et pourtant, le logiciel proposé par Wondershare ne manque pas de fonctionnalités. Les utilisateurs apprécient la compatibilité de l’outil avec différentes plateformes et la conversion du PDF dans d’autres formats bureautiques.

La dernière mise à jour de PDFelement a déployé de l’IA au sein de ses fonctionnalités, vous permettant de traduire et d’extraire des données, mais vous aidant également dans la rédaction de votre document. Nul doute que les prochains versions renfermeront de nouvelles fonctionnalités liées à l’IA, rationalisant votre flux de travail pour l’optimiser.

ILovePDF, un éditeur pour tout faire avec ses PDF

Profitez des nombreuses fonctionnalités d’édition d’ILovePDF // Source : ILovePDF

iLovePDF est la dernière pépite qui nous a tapé dans l’œil. Il est non seulement compatible avec toutes les plateformes (même Linux grâce à la version web), mais en plus sa version gratuite permet de tester quasiment toutes les fonctionnalités (sauf la conversion en DOCX et XLSX), même la fonction de modification — avec toutefois une limitation dans la taille du fichier.

Le service en ligne donne accès à tous les outils sans installer de logiciel, et l’incorporation de comptes de stockage à distance comme Google Drive ou Dropbox permet de récupérer les fichiers dans le cloud et de les enregistrer dans le cloud lorsqu’ils sont traités.

L’abonnement Premium est plutôt tourné vers les professionnels qui y trouveront leur compte avec la possibilité de créer et de gérer une équipe de collaborateurs dans un espace de travail standardisé avec logo de l’entreprise et paramètres de mise en page communs pour harmoniser l’ensemble des documents.

PDF-XChange Editor, une interface en mode Ruban

PDF-XChange Editor met de nombreux outils gratuits à disposition // Source : Tracker Software Products

PDF-XChange Editor fait partie de cette sélection pour tous les amoureux de l’interface au format ruban chère à Microsoft. Bien qu’il ne soit compatible qu’avec les PC sous Windows, le logiciel recèle de nombreux atouts comme le dessin à main levée, idéal pour votre PC Surface avec son stylet, ou encore la possibilité d’insérer des commentaires audio, comme vous laisseriez un commentaire ou une annotation. Autre fonctionnalité intéressante : l’imprimante virtuelle qui transforme vos documents bureautiques en fichier PDF dont le contenu et la mise en page ne peuvent pas être modifiés.

Tous ces outils sont accessibles, même avec la version gratuite du logiciel. La licence payante fournit des outils de gestion et de protection plus avancés, la possibilité de signer les documents numériquement avec système de certificat et un puissant module de reconnaissance de caractères.

Foxit PDF Editor, des outils innovants pour simplifier la modification de vos PDF

Foxit PDF Editor intègre des outils d’édition innovants pour vos PDF // Source : Foxit Corporation

Foxit PDF Editor intègre toutes les fonctionnalités essentielles à l’édition de vos documents PDF. La fonctionnalité qui le distingue de ses concurrents, c’est l’outil Smart Redac. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne vous aide pas à rédiger du contenu, mais il simplifie le processus de censure de documents sensibles. Au lieu de lire toutes les pages de nombreux documents, l’utilisateur utilise le système de traitement par lot, indique les mots à censurer, qui seront automatiquement surlignés de noir, de manière à être illisibles.

Le scanner, combiné à l’outil OCR, permet de numériser, d’identifier et d’éditer directement les contrats et autres documents au format texte ou image, en quelques clics. On n’oubliera pas non plus de mentionner le système de partage et de collaboration en direct, ou encore le système de signature électronique.

