Lecture Zen Résumer l'article

Après la touche Copilot sur les claviers Windows, Logitech invente le bouton « AI Prompt ». L’intelligence artificielle générative continue son envahissement des produits connectés.

Disponible depuis le 18 avril, la version 1.70 du logiciel Logi Options+, qui ajoute des fonctions aux périphériques Logitech sur Windows et macOS, gagne une nouveauté originale. « Logi AI Prompt Builder », comme la marque l’appelle, est un mini-logiciel conçu pour intégrer ChatGPT à la routine des utilisateurs, avec une interface semblable à celle de Microsoft Copilot. Il peut être configuré sur n’importe quel clavier ou souris et dispose même d’une touche dédiée sur la nouvelle souris M750 lancée aux États-Unis et au Royaume-Uni.

La mise à jour 1.70 de Logi Options+ ajoute le mode IA. // Source : Capture Numerama

Un menu pour paraphraser, résumer, répondre ou générer une image

Dans Logi Options+, les propriétaires d’un périphérique de la marque suisse peuvent relier une touche de leur clavier ou un bouton de leur souris à l’AI Prompt Builder. L’idée derrière ce logiciel est de sélectionner du texte, d’appuyer sur le bouton et de créer une action. On peut par exemple reformuler un texte, le résumé, générer une réponse automatiquement ou créer une image. Logitech a intégré plusieurs outils bien pensés pour adapter un prompt, comme des réglages pour changer de tons ou de longueurs.

L’interface du AI Prompt Builder. // Source : Capture Numerama

Officiellement, l’AI Prompt Builder ne parle qu’anglais. Selon les tests de Numerama, il marche aussi en français. Le prompt envoyé à ChatGPT est généré en anglais, mais sa capacité à gérer plusieurs langues permet d’obtenir des réponses en français. Les réponses apparaissent dans l’interface web de ChatGPT (pensez à vous connecter à votre compte si vous payez pour ChatGPT Plus et GPT-4).

Le logiciel de Logitech ouvre la version web de ChatGPT. // Source : Capture Numerama

Techniquement parlant, le Logi AI Prompt Builder peut aussi être utilisé sans clavier/souris Logitech, en générant un raccourci clavier qui ouvrirait l’application sur macOS ou Windows.

Il s’agit sans doute d’une des meilleures intégrations d’une IA générative à un OS, qui précède sûrement ce que feront Apple et Microsoft dans les futures mises à jour majeures de macOS et Windows (Windows a de l’avance avec Copilot, mais Microsoft peut aller encore plus loin).

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !