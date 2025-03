Lecture Zen Résumer l'article

Dyson a lancé un nouvel aspirateur : le modèle Car+Boat. Il s’agit d’un modèle à main, conçu pour nettoyer l’intérieur de votre voiture ou du mobilier situé en hauteur (canapé…). Il est pénalisé par son manque cruel de puissance, et un positionnement étrange.

Dyson a décidé de démarrer son année 2025 avec un nouveau produit pour son catalogue d’aspirateur. Le modèle Car+Boat se distingue des autres par sa promesse : celle d’offrir une puissante aspiration dans un format plus petit, dit « à main ». Le Dyson Car+Boat est donc pensé pour nettoyer des surfaces en hauteur (un canapé, un plan de travail…) et, comme son nom l’indique, sa voiture (ainsi que son bateau, si vous avez cette chance).

Le Dyson Car+Boat est décrit par la multinationale comme « l’aspirateur à main le plus puissant », avec une autonomie pouvant grimper jusqu’à 50 minutes. C’est déjà un argument par rapport à ses concurrents : à titre de comparaison, ce Black et Decker Dustbuster n’offre que 12 minutes d’utilisation en une seule charge. Mais cette différence immense se répercute sur le prix : quand le modèle de Black et Decker ne coûte que 30 €, celui de Dyson atteint presque les 300 €. Ce tarif est-il justifié ? Pas vraiment.

Le Dyson Car+Boat est « compact » et maniable // Source : Dyson

Nos voitures méritent plus de puissance que le moteur Dyson V8

Si le modèle Black et Decker n’est pas du tout adapté au nettoyage d’une voiture, c’est la promesse du Dyson Car+Boat. On l’a donc mis à l’épreuve sur cette tâche en particulier, puisque personne ne dépenserait quasiment 300 € pour aspirer sa table salie par des miettes. On a même eu deux cobayes à cette occasion : une voiture relativement sale et une beaucoup plus sale. Dans les deux cas, on a été moyennement convaincu en raison de la puissance d’aspiration qui est loin d’atteindre des sommets — même si elle fait l’affaire pour un habitacle régulièrement entretenu.

Le Dyson Car+Boat troque le V6 de son prédécesseur pour un moteur V8, qui a vite montré ses limites sur les aspirateurs balais et commence à dater (2016, soit presque dix ans). Difficile, d’ailleurs, de ne pas accuser Dyson de recycler son stock de moteurs V8 : si on en trouve toujours dans le catalogue des aspirateurs balais, on vous orientera plutôt vers un modèle V10, V12 voir V15, plus cher mais bien plus efficace.

C’est d’ailleurs tout le paradoxe du produit : Dyson veut nous faire nettoyer un endroit plus sale que la maison (une voiture) avec un aspirateur doté d’un moteur moins puissant que ce qui est vendu pour la maison. Alors oui, il est possible d’enclencher le mode boost pour profiter d’une puissance bien plus convaincante, mais l’autonomie fondera alors comme neige au soleil. En toute franchise, l’autonomie totale s’est révélée insuffisante pour nettoyer les deux voitures, même en ayant la main légère sur ledit mode boost.

Pour l’anecdote, on a poussé le test jusqu’à utiliser un Dyson V15 pour terminer le nettoyage (avec le même embout, compatible). On a constaté ce qu’on savait déjà : c’est le jour et la nuit, en matière d’aspiration. Et l’avantage du V15 est qu’il est fourni avec un tube pour pouvoir aspirer le sol de sa maison, ce qui en fait un produit bien plus polyvalent.

En revanche, on ne trouvera rien à redire sur l’ergonomie du produit. Bien qu’un peu lourd pour un aspirateur à main (1,9 kg), le Dyson Car+Boat se manie avec aisance. Seul hic : il faut constamment rester appuyer sur le bouton pour aspirer, ce qui peut occasionner une gêne au niveau de l’index à la longue. Le Car+Boat est bien entendu doté d’un collecteur qui se vide sans avoir à se salir (sauf s’il y a beaucoup de cheveux). C’est un système à l’ancienne, avec un placement à la verticale qui évite d’avoir à retirer l’embout, simplement en tirant sur une languette située sur la partie supérieure. En termes de contenance, Dyson annonce 0,54 litre.

Le Dyson Car+Boat est livré avec trois embouts // Source : Dyson

Le Dyson Car+Boat est livré avec trois embouts :

Une minibrosse motorisée plutôt bien adaptée au nettoyage du coffre et des tapis de sol, même si sa largeur ne permet pas d’aller partout (entre les sièges, par exemple). Attention, aussi, elle peut laisser des traces sur certains matériaux (le cuir synthétique de mon Volvo EX30 s’en souvient encore). Notez qu’on peut l’acheter en accessoire pour un autre aspirateur, moyennant 49 € (il existe aussi une version auto-démêlante).

Un long suceur : combiné au mode boost, il fait des miracles et permet d’accéder à des endroits compliqués. Mais ce n’est pas un accessoire exclusif, puisqu’il est fourni avec les autres aspirateurs de la marque ;

Un accessoire combiné, là encore loin d’être exclusif et à l’utilité discutable. D’autant qu’il peut rayer les plastiques de votre voiture si on n’est pas assez vigilant.

Au final, on se demande à qui s’adresse vraiment le Dyson Car+Boat. Vous avez déjà un aspirateur Dyson plus puissant ? Il vous suffit d’acheter, si besoin, la minibrosse motorisée (si besoin). Certes, un modèle V15 sera plus lourd (3,1 kg) mais vous n’aurez pas à le manier très longtemps pour aspirer votre voiture. Vous n’avez pas d’aspirateur Dyson ? On doute alors que vous dépensiez près de 300 € pour un modèle moins polyvalent et efficace que les autres, et on vous conseillera plutôt d’investir dans un aspirateur balais plus puissant. Sinon, pour des miettes de pain sur une table, un Black et Decker à 30 € fera amplement l’affaire.

