[Deal du Jour] Le Nothing Phone (2) est un smartphone avec un dos transparent qui laisse apparaître des LED qui clignotent. Assurément original, c’est aussi un modèle performant. Il devient plus intéressant en promotion.

C’est quoi, la promo sur ce smartphone ?

Le Nothing Phone (2) 256 Go est normalement vendu 729 € sur le site de Nothing. Il est en ce moment proposé au prix de 593 € sur Amazon.

Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023 pour voir d’autres modèles plus classiques.

C’est quoi, ce smartphone qui clignote ?

Au premier abord, le Nothing Phone (2) ressemble à n’importe quel smartphone. Il est cependant doté d’un dos transparent qui laisse apparaître un jeu de LED unique en son genre. Ce système appelé Glyph ne révolutionne pas le monde des smartphones, mais a le mérite d’être stylé, avec les LED qui effectuent une chorégraphie différente selon la situation : quand le Nothing Phone (2) sonne, reçoit une notification, charge ou quand Google Assistant écoute.

Les très bonnes finitions et le dos en verre mettent en valeur l’effet de lumière, et l’ensemble, bien qu’un peu tape-à-l’œil par moments, est plutôt élégant. En dehors de Glyph, le design du smartphone reste classique, avec des bords arrondis et des bordures fines autour de l’écran. Ses dimensions de 162,1 × 76,4 × 8.6 mm et son poids de 201 g offrent une bonne prise en main. La dalle OLED Full HD est lumineuse et l’image détaillée, tandis que le taux de rafraîchissement de 120 Hz apporte une bonne fluidité à l’ensemble.

Le dos du Nothing Phone (2) est légèrement incurvé, ce qui rend le téléphone moins « maladroit » que l’ancien modèle. // Source : Numerama

Est-ce que le Nothing Phone (2) est intéressant en promotion ?

À moins de 600 €, le Nothing Phone (2) est une très bonne affaire, si toutefois vous aimez ses lumières qui clignotent. Le smartphone embarque la puce Snapdragon 8+ Gen 1, un processeur puissant qui apporte une grande fluidité et de belles performances. L’OS maison Nothing OS 2.0 propose encore une fois une interface atypique qui laissera une partie des utilisateurs et des utilisatrices de côté. Tout en sobriété, les icônes minimalistes sont jolies et cerise sur le gâteau, tout tourne parfaitement bien.

Niveau photo, bien que les clichés soient de qualité, le Nothing Phone (2) ne sort cette fois-ci pas du lot. Il existe même de meilleurs photophones dans la même gamme de prix. Enfin, vous pourrez compter sur une bonne journée d’autonomie. Le smartphone est compatible avec la charge 45 W et retrouvera 100 % de sa batterie en à peine une heure.

👉 Consultez notre test du Nothing Phone (2)

👉 Notre guide des smartphones à moins de 300 €

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.