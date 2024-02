Vous souhaitez découvrir le Vision Pro d’Apple en avant-première ? Numerama+ organise une session de test VIP pour 5 de ses adhérent·e·s !

Le Vision Pro est sorti le 2 février 2024 aux États-Unis et Numerama était sur place pour couvrir l’événement. Bien entendu, nous sommes rentrés en France avec un exemplaire. Nous sommes donc l’un des premiers médias français à vous proposer du contenu quotidien sur le dernier produit portable d’Apple depuis l’Apple Watch. Et cette projection vers le futur est rendue possible grâce à nos adhérent·e·s Numerama+.

Et nous avons décidé de vous faire profiter de cette exclusivité ! Nous organisons une visite VIP de notre rédaction pour 5 adhérent·e·s Numerama+, au cours de laquelle vous aurez l’opportunité de tester le Vision Pro.

Comment participer à l’essai VIP du Vision Pro d’Apple ?

L’Apple Vision Pro sur la tête. // Source : Numerama

