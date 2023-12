Designers 3D, à vos claviers et souris ! La première édition du concours NVIDIA Studio STARS est officiellement lancée, avec pour thème « votre paysage hivernal idéal ». L’occasion de montrer l’étendue de votre talent et de tenter de remporter jusqu’à 4 400 euros de cadeaux.

Jusqu’au 20 janvier 2024, Numerama, NVIDIA et LDLC s’associent pour organiser un grand concours de création sous Blender 4.0. Cette première édition des NVIDIA Studio STARS s’adresse aux graphistes et designers 3D. L’objectif ? Créer un tableau sous Blender 4.0 sous la contrainte du thème « Votre paysage hivernal idéal ».

À l’issue du concours, un jury se réunira pour examiner toutes les créations soumises et décider des trois meilleurs artistes et un 4è prix d’encouragement. Ce jury est composé d’ATOM, le célèbre youtubeur spécialisé dans la création 3D, et d’experts en création 3D de chez NVIDIA et Numerama. Pour ces trois gagnants, trois lots d’une valeur totale de 8 300 euros sont à gagner. Voici tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer.

Comment participer aux NVIDIA Studio STARS ?

Pour participer à ce concours, il suffit de se rendre sur cette page dédiée sur Numerama. Vous trouverez ici toutes les informations, les contraintes et le formulaire pour participer.

Voici les principaux points pour participer à ce concours :

Créer un tableau sous Blender 4.0 avec le thème « Votre paysage hivernal idéal »

» Remplir le formulaire sur la page dédiée au concours sur Numerama

Dans le formulaire, nous envoyer une image de votre création Blender. C’est elle qui sera jugée par le jury

Dans le formulaire, nous envoyer une courte vidéo (entre 15 et 30 secondes) de votre projet tournant sous Blender 4.0. Elle prouvera que vous avez bien conçu ce tableau sous Blender

Le paysage hivernal idéal selon StoryX, projet réalisé sous Bender 4.0 // Source : StoryX

Et c’est tout ! Le concours NVIDIA Studio Stars est gratuit et ouvert à toutes et tous les résidents de France Métropolitaine, quels que soient leur âge, leur profession et leur équipement informatique.

Nous insistons sur le fait que ce projet doit intégralement être réalisé à l’aide du logiciel de modélisation Blender. Puissant et complet, cet outil présente en plus l’avantage d’être totalement gratuit.

Blender est aussi reconnu pour sa facilité d’utilisation, ainsi que pour les nombreux tutoriels disponibles en ligne. Le Créateur 3D et VFX « ATOM » a réalisé de nombreuses vidéos d’astuces pour vous aider à créer plus efficacement sous Blender. Pour l’occasion, il a réalisé une vidéo de recommandations pour ce concours NVIDIA Studio STARS.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Plus de 8 000 euros de cadeaux RTX à gagner

À compter du 21 janvier, toutes les créations seront examinées de près par un jury composé de trois personnes, dont un représentant de NVIDIA, le Créateur 3D et VFX « ATOM » et un membre de l’équipe de la rédaction de Numerama.

Composition, créativité, technique seront passées au crible pour chaque œuvre transmise dans les délais impartis. Le jury décernera alors trois grands gagnants, chacun profitant d’un lot différent :

Le PC fixe LDLC PC11P Zi Artist 9 Studio équipé d’une GeForce RTX 4090

Pensé pour les professionnels de la modélisation 3D et de l’édition vidéo, le PC fixe LDLC PC11P Zi Artist 9 Studio a tous les atouts pour vous permettre de mener à bien vos projets, même les plus ambitieux. Sur cette tour, LDLC a rassemblé tous les meilleurs composants du moment.

Processeur Intel Core i9 de 14ᵉ génération, 64 Go de RAM DDR5, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 24 Go, SSD M.2 PCIe 5.0 de 2 To : toutes les dernières technologies sont au programme. Avec une telle configuration, aucun risque que la créativité ne soit bridée par la technique.

Spécifiquement, la GeForce RTX 4090 offre de belles possibilités. Sa haute performance permet de gérer des projets 3D sophistiqués et ultra-réalistes grâce au ray-tracing, et de délivrer des rendus en un temps record.

Bien plus qu’un PC pour designer, le PC11P Zi Artist 9 Studio est aussi un atout pour les cinéphiles et les gamers. Ces derniers peuvent d’ailleurs découvrir les jeux les plus aboutis du moment, profiter de tous leurs effets graphiques en 8K, le tout sans subir le moindre ralentissement.

Autant d’avantages auxquels s’ajoute un boîtier ultra-silencieux Be Quiet! Pure Base 500. Loin des tours de gamers haut en couleurs, ce modèle s’avère des plus discrets et saura se fondre avec élégance dans votre décoration.

Ce PC, accompagné d’une licence Windows 11 Professionnel, est actuellement proposé par LDLC au prix de 4 399,94 euros. Voilà une belle récompense pour le grand gagnant du concours NVIDIA Studio STARS.

Le PC portable MSI Stealth 16 Studio équipé d’une NVIDIA GeForce RTX 4070

Voilà un PC portable à haute performance, qui pourra vous accompagner partout et vous aider à concrétiser tous vos projets 3D. Ultra-mince et relativement léger avec ses 19,95 mm d’épaisseur et son poids plume de 1,99 kg, le PC portable MSI Stealth 16 Studio se faufile facilement dans n’importe quel sac à dos.

Pour autant, l’équipementier n’a pas lésiné sur la puissance. Ce modèle est alimenté par un processeur Intel Core i9 de 13ᵉ génération et par 32 Go de RAM DDR5. Pour la partie graphique, MSI a misé sur un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070. Pour parfaire le tout, ce PC portable embarque un SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 To. De quoi réaliser vos plus belles modélisations 3D à la vitesse de l’éclair, surtout si vous vous en remettez aux pilotes NVIDIA Studio.

Et ce n’est pas côté confort que le bât blesse, ce PC portable bénéficiant d’un magnifique écran IPS QHD de 16 pouces, rafraîchissant l’image à 240 Hz et d’un clavier de gaming SteelSeries avec rétroéclairage individuel des touches.

Enfin, MSI a aussi pensé à ces moments de détentes passés à jouer ou à regarder des vidéos et a doté son Stealth 16 Studio d’un système de son de haute qualité comprenant 6 haut-parleurs surround. Immersion garantie.

Le PC portable MSI Stealth 16 Studio avec sa licence Windows 11 Professionnel est actuellement disponible chez LDLC au prix de 1 299,95 euros.

La carte graphique Gainward GeForce RTX 4080 Phantom

Quoi de mieux que la dernière génération de cartes graphiques NVIDIA pour optimiser son travail de création 3D ?

Ultra-performante et dotée d’un système de refroidissement à 3 ventilateurs, la carte Gainward GeForce RTX 4080 Phantom délivre toute la puissance graphique dont vous avez besoin pour vos projets Blender et promet de rester au frais même durant les phases de rendu.

Couplée aux pilotes NVIDIA Studio, cette carte graphique vous donne accès à des technologies devenues indispensables en modélisation 3D comme le ray-tracing, apportant profondeur et réalisme à tous vos graphismes. Un avantage indéniable auquel s’ajoute une nette accélération du traitement de l’image.

Décernée au 3ᵉ vainqueur du concours NVIDIA Studio Stars, cette carte graphique Gainward GeForce RTX 4080 Phantom est habituellement proposée par LDLC au prix de 1 299,95 euros.

Blender et NVIDIA Studio, le duo gagnant pour des rendus plus rapides

Les designers et graphistes le savent bien : la dernière étape d’un projet, le rendu, est souvent la plus pénible. Sur des projets lourds, les temps de rendu peuvent dépasser plusieurs heures, pour ne pas dire la journée ou la nuit entière.

Un problème auquel s’est attelé NVIDIA depuis plusieurs années en travaillant en collaboration avec les développeurs de Blender. Cette solution a un nom : NVIDIA Studio. Le principe est aussi simple qu’ingénieux : exploiter les capacités de la carte graphique NVIDIA de son PC pour accélérer les temps de rendu.

NVIDIA Studio permet d’accélérer significativement le rendu de vos projets, et notamment ceux menés par le moteur Cycles de Blender. La promesse : un traitement de l’image jusqu’à 4,5 fois plus rapide sur des PC équipés de cartes graphiques NVIDIA.

Pour profiter de tous les avantages de NVIDIA Studio sous Blender, il est nécessaire de posséder une carte graphique NVIDIA de génération 20,30 ou 40. Pour bénéficier de la puissance de ces cartes sur les applications de créativités (Blender, Maya, Adobe Photoshop, Da Vinci Resolve et des centaines d’autres), il suffit simplement d’installer les pilotes NVIDIA Studio dans l’interface GeForce Experience, disponible et téléchargeable gratuitement pour tous les utilisateurs GeForce.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.