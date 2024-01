La boutique pour chercher et monétiser des versions de ChatGPT personnalisées va bientôt ouvrir. OpenAI, l’entreprise derrière le chatbot, avait promis ce magasin lors de sa première conférence.

Vous pensez être en mesure de « fine-tuner » très adroitement ChatGPT pour le faire travailler d’une façon bien précise ? Vos compétences pourront bientôt s’exprimer à la vue de tous. L’entreprise américaine OpenAI, qui a conçu le célèbre chatbot, doit ouvrir dans les prochains jours une boutique (GPT Store) dans laquelle seront listés des ChatGPT personnalisés.

L’ouverture imminente de GPT Store a été annoncée dans un courrier envoyé par OpenAI aux internautes inscrits comme GPT Builders, rapporte The Verge dans son édition du 4 janvier. Selon le mail, l’ouverture des portes du magasin est fixée à la semaine du 8 janvier 2024. Les membres du projet sont invités au passage à bien se conformer aux règles d’OpenAI.

Des exemples de bots personnalisés. // Source : Capture d’écran

L’idée des GPT customisés est, selon OpenAI, d’avoir un agent conversationnel taillé au plus près de ses besoins. Selon l’entreprise, il n’est pas difficile d’en créer. Il n’est pas nécessaire de savoir coder, il faut surtout converser avec le chatbot et exprimer ce que l’on souhaite. En lui donnant des instructions et du savoir, et en lui disant ce qu’il doit faire, il serait possible par exemple :

d’avoir une aide à l’écriture (analyser un texte et faire des propositions),

de profiter d’une assistance de nettoyage (pour savoir comment laver une tache),

d’obtenir une aide au dépannage pour son PC,

de créer un cours particulier pour les maths,

d’imaginer un guide simplifié pour un jeu de société.

Il s’agissait de quelques exemples donnés par OpenAI durant sa présentation. D’autres bots personnalisés peuvent être envisagés, en fonction du domaine dans lequel on compte y recourir. Il existe déjà des variantes spéciales de ChatGPT, avec des thèmes variés : le droit, le design, l’immobilier, la finance, la mode, la drague, l’éducation, les jeux, etc.

Une annonce avant la crise interne d’OpenAI

GPT Store avait été officialisé en novembre, durant la première conférence « OpenAI Dev Day », au cours de laquelle d’autres nouveautés ont été annoncées : l’arrivée de GPT-4 Turbo, la mise à jour du modèle de langage à avril 2023 (au lieu de novembre 2022) et le lancement d’un service destiné aux entreprises pour avoir un modèle de langage customisé (et très onéreux).

Il était prévu, au départ, un lancement plus rapide de cette boutique, mais ce plan a été perturbé en raison d’importants troubles internes dans OpenAI. Le fondateur et patron de la société, Sam Altman, s’est retrouvé dans une séquence où il a été, en très peu de temps, évincé de la direction du groupe, puis rappelé, d’abord pour rien, et ensuite pour de bon.

