Après les dépenses de Noël, place aux économies. Mais voilà, encore faut-il savoir où investir, surtout lorsqu’on n’est pas un expert en finance. Avec sa solution 100 % en ligne, Goodvest vous concocte des placements adaptés à vos objectifs, même si vous n’avez que 300 euros à épargner.

Avec une inflation de 3,4 % à fin novembre 2023, le livret A peine à s’aligner pour être vraiment intéressant. Bien plus diversifiée et dynamique, l’assurance-vie attire de plus en plus de Français soucieux de booster leurs rendements financiers. Et contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire d’avoir une fortune à placer ou même d’être un cador de la finance pour se lancer.

Décidée à rendre accessible à tous l’investissement responsable, la fintech Goodvest commercialise une assurance-vie et un PER (Plan Épargne Retraite). Sa solution 100 % en ligne est simple à utiliser et gère pour vous l’ensemble de vos investissements en fonction de vos besoins. L’entreprise vous permet même de faire un geste pour la planète, tous ses placements étant labellisés durables et alignés sur l’Accord de Paris de 2015 sur la transition écologique.

Des placements totalement personnalisables

Au-delà de vous proposer jusqu’à cinq niveaux de risque différents pour vos placements (prudent, modéré, volontaire, ambitieux et audacieux), Goodvest vous permet de choisir dans quels secteurs investir.

Transition écologique, climat, emploi et solidarité, santé, préservation des forêts, ou encore en faveur des pays émergents, le choix est vaste. Dans tous les cas, l’ensemble des produits financiers suggérés par Goodvest sont labellisés durables et excluent d’office toutes les entreprises recourant aux énergies fossiles, favorisant l’armement, le tabac, ou plus globalement toutes celles qui violent le pacte des Nations Unies. De quoi booster ses investissements tout en pensant à la planète.

Les performances annuelles moyennes des placements proposés par Goodvest.

En plus d’offrir une large gamme de placements en assurance-vie et en PER, la fintech affiche de belles performances. D’ailleurs, si Goodvest a vu le jour en 2021, l’entreprise ne vous propose que des fonds existant depuis plus de 10 ans, ce qui vous permet d’avoir un bon recul sur leur niveau de performance.

De 2010 à 2023, ses placements les plus prudents affichent un rendement annuel moyen de 2,34 %, un taux qui monte à 7,04 % pour les supports les plus dynamiques. À titre de comparaison, le livret A est tombé sur cette période jusqu’à 0,50 %, et n’est à 3 % que depuis février 2023.

Pour autant, il est important de garder à l’esprit que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que tous les supports d’investissement présentent un risque, même minime, de perte en capital.

Une offre adaptée à tous, y compris aux plus novices

Si l’offre de Goodvest est particulièrement diversifiée, vous n’avez pas pour autant besoin d’être un spécialiste en finance pour vous lancer. Aucune compétence particulière dans le domaine n’est requise et tout se passe en ligne, depuis le site internet de l’entreprise.

À partir de 18 ans et avec un capital de 300 euros, Goodvest vous permet d'ouvrir un contrat d'assurance-vie ou un PER.

Grâce à l’outil de simulation intégré, vous obtenez en quelques clics une proposition personnalisée, en adéquation avec vos objectifs de placement et avec le niveau de risque souhaité. En plus, contrairement à de nombreuses banques et assurances, la fintech n’impose pas de placer un énorme capital pour débuter. 300 euros suffisent pour ouvrir un contrat d’assurance-vie ou un PER.

Une fois le placement souscrit, vous n’avez plus rien à faire. Les experts de Goodvest se chargent pour vous de piloter vos investissements et de rééquilibrer les portefeuilles lorsque c’est nécessaire. En prime, la fintech n’applique aucuns frais d’entrée, de versement, d’arbitrage ou de retrait. Seuls les frais de gestion sont prélevés, et n’excèdent pas 1,9 % pour l’assurance-vie, ainsi que 1,7 % pour les PER. Pour toutes ces raisons, Goodvest est l’une des sociétés de placement les plus compétitives du moment.

Vos liquidités disponibles rapidement en cas de besoin

Craignez-vous de voir vos fonds bloqués ? Contrairement aux idées reçues, vous pouvez débloquer tout ou partie de votre contrat d’assurance-vie à tout moment, en 72 heures à peine, quel qu’en soit le motif. Malgré tout, il est hautement conseillé de laisser vos fonds placés sur le long terme afin d’optimiser vos rendements et palier les variations de marché. De plus, passé 8 ans, les intérêts des fonds que vous retirez sont beaucoup moins soumis à l’impôt. Raison de plus pour ne pas les retirer trop vite, sauf impératif.

Si l'assurance-vie et le PER sont pensés pour épargner à long terme, ces supports permettent aussi de faire face aux impondérables de la vie.

Pour le PER, le fonctionnement est quelque peu différent. Ayant pour but de vous aider à préparer votre retraite, seules certaines situations vous permettent de débloquer votre capital, comme l’achat de votre résidence principale. Mais en contrepartie, le PER donne droit à certains avantages, comme la réduction de l’assiette imposable pour chaque versement effectué. D’où son attrait grandissant auprès de nombreux Français.

Avec son offre élargie et sa solution 100 % en ligne, Goodvest vous permet donc de dynamiser efficacement et facilement votre épargne. Et même si son outil est très intuitif, des conseillers sont mis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

