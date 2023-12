[Deal du jour] Si vous souhaitez passer à la fibre, Sosh a en ce moment une offre à un très bon prix. L’opérateur low cost d’Orange propose sa Boîte Sosh à 15,99 € pendant les six premiers mois de l’abonnement. Une offre idéale pour passer au haut débit.

C’est quoi, cette offre fibre avec Sosh ?

La fibre avec la Boîte Sosh est au prix de 15,99 € par mois, sans engagement et pendant les six premiers mois. Passé six mois, l’abonnement repasse au tarif normal de 30,99 € par mois, mais vous pourrez résilier. L’offre est valable jusqu’au 21 décembre 2023, et uniquement pour les nouveaux clients qui souscrivent à une offre Boîte Sosh.

Que propose l’offre fibre de Sosh ?

L’offre Boîte Sosh avec la fibre donne accès à une connexion très haut débit, jusqu’à 300 Mbits/s en téléchargement et envoi, sur le réseau Orange. Ce ne sont certes pas les débits les plus rapides du marché, mais vous pourrez travailler à distance, télécharger et envoyer des fichiers ou regarder du contenu sur les plateformes de SVOD, sans aucun problème. La Livebox 5 s’accompagne du Wi-Fi intelligent, en théorie plus stable.

Une ligne de téléphone fixe avec appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM, ainsi que vers plus de 100 destinations à l’international est ouverte avec l’abonnement. Les appels illimités vers les mobiles ne sont malheureusement pas inclus. Il faudra débourser 5 € supplémentaires par mois pour en bénéficier.

Est-ce que cette offre fibre de Sosh est une bonne affaire ?

La grande majorité des opérateurs ont désormais passé les périodes de réduction de 12 mois à 6 mois pour les forfaits mobile et internet. Cette offre ne déroge pas à la règle, mais reste une bonne affaire à ce prix, si vous avez juste besoin d’une bonne connexion à la fibre, sur un excellent réseau. La Boîte Sosh ne comprend par contre que le strict essentiel.

Il n’y a en effet pas de décodeur TV inclus avec l’abonnement. Vous pourrez toujours faire la demande d’un décodeur 4K HD et HD+ pour 5 € de plus par mois. L’accès à l’appli TV d’Orange est cependant présent gratuitement, avec plus de 70 chaînes disponibles. L’application fonctionne sur smartphones, tablettes et ordinateurs, mais pas sur téléviseurs.

