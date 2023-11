Adieu la première année de promotion. Bouygues Telecom limite ses remises à six mois désormais, comme Orange et SFR. L’opérateur en profite pour augmenter le prix de certains de ses forfaits.

Si vous attendez les promotions de Noël pour changer de box Internet, la dernière décision de Bouygues Telecom risque de vous décevoir.

Comme l’a remarqué en premier Tiino-X83 sur Twitter, l’opérateur a diminué les périodes de promotion de ses box Internet de 12 mois à 6 mois, après l’avoir déjà fait sur ses offres mobiles en octobre. Pire, tous les prix augmentent après la période de réduction. Une décision qui confirme que le monde des télécoms se restructure pour augmenter sa rentabilité, puisque tous les opérateurs ont rehaussé leurs prix dernièrement — à l’exception de Free, qui pourrait annoncer une Freebox V9 en décembre.

Les prix de l’ADSL s’envolent

Toutes les offres de Bouygues connaissent de belles augmentations tarifaires, mais les plus rudes concernent l’ADSL.

Du côté de la fibre, que Bouygues met logiquement sur son site, les augmentations sont de l’ordre de 2 euros par mois, avec des promotions deux fois plus courtes, ce qui augmente mathématiquement la facture. Sur 12 mois, la différence est énorme (plus de 200 euros dans certains cas). Sur 24 mois, l’écart s’agrandit légèrement, puisqu’il faut ajouter les 1-2 euros supplémentaires mensuels à celui précédemment consulté.

Modèle Prix précédent Prix aujourd’hui Total sur 12 mois avant Total sur 12 mois aujourd’hui Bbox Fit 17,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 31,99 euros par mois 18,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 32,99 euros par mois 215,88 euros 311,88 euros Bbox Must 26,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 41,99 euros par mois 26,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 42,99 euros par mois 323,88 euros 419,88 euros Bbox Ultym 32,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 50,99 euros par mois 32,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 52,99 euros par mois 395,88 euros 635,88 euros

Le plus intrigant concerne l’ADSL, que Bouygues souhaite apparemment tuer. Pour la rendre moins compétitive, l’opérateur augmente radicalement les prix. Pour nos calculs, nous avons pris l’exemple d’une zone ADSL étendue, celle qui coûte le plus. On peut imaginer que celles couvertes par Bouygues en propre le sont aussi en fibre :

Modèle Prix précédent Prix aujourd’hui Total sur 12 mois avant Total sur 12 mois aujourd’hui Bbox Fit 17,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 35,99 euros par mois 18,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 40,99 euros par mois 215,88 euros 359,88 euros Bbox Must 26,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 45,99 euros par mois 26,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 50,99 euros par mois 323,88 euros 467,88 euros Bbox Ultym 32,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 49,99 euros par mois 32,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 60,99 euros par mois 395,88 euros 563,88 euros

Avec des écarts mensuels de 11 euros dans le pire des cas, la facture de Bouygyes en ADSL peut rapidement atteindre des sommets. Il vaut mieux privilégier la fibre ou un autre opérateur en cas d’inéligibilité.

Les prix des forfaits s’envolent en France

En un an, les prix des box Internet en France ont augmenté de 12,8 %. Ariase est à l’origine de ce comparatif qui prouve que les opérateurs profitent de l’inflation après avoir déjà augmenté les prix de certains forfaits en début d’année, pour faire évoluer considérablement le marché Internet/mobile.

En moyenne, la Fibre n’a jamais coûté aussi cher en France. // Source : Ariase

Cette tendance va-t-elle se poursuivre en 2024 ? Les promotions du Black Friday et de Noël seront scrutées en fin d’année, afin de voir quelle est la vraie capacité de flexibilité des opérateurs. La prochaine Freebox, si elle arrive vraiment bientôt, devrait aussi nous en dire plus sur la volonté de Free. Va-t-il suivre ? Ou va-t-il se présenter en chevalier contre la hausse des prix ?

