Il y a plus de 80 ans, naissait la société Polaroid. Son créateur est à l'origine du célèbre appareil photo instantané, qui inspire aujourd'hui encore d'autres entreprises. Mais d'où vient le nom Polaroid ?

Le nom Polaroid est intimement lié à l’histoire de la photographie instantanée. Même si de nombreuses alternatives au célèbre appareil existent, le mot « Polaroid » est devenu ce qu’on appelle une antonomase : ce nom commun est souvent utilisé pour désigner n’importe quel appareil photo instantané, qu’il soit de la marque ou pas.

L’entreprise Polaroid a été créée en 1937 par Edwin Herbert Land (1909-1991), scientifique et inventeur américain. Intrigué par le phénomène de polarisation de la lumière (qui altère la lumière naturelle), il cherche à en trouver des applications utiles (lunettes, lunettes de ski, 3D). En 1943, Edwin H. Land est en vacances avec sa fille qu’il est en train de photographier. Elle lui demande pourquoi elle ne peut pas voir le cliché qu’il vient juste de prendre d’elle. C’est à cette occasion qu’il a l’idée de l’appareil photo instantané Polaroid, présenté en 1947.

Pourquoi avoir choisi « Polaroid » ?

Edwin H. Land s’est directement inspiré du phénomène physique qu’il a tant étudié pour nommer son entreprise et son produit phare, Polaroid. Le nom semble aussi faire référence à une forme d’approximation : si vous possédez un appareil photo instantané, vous savez que les images se révèlent parfois surprenantes lors du développement (une caractéristique qui fait le charme de cette façon si particulière de pratiquer la photographie).

Le nom peut être décomposé comme ceci :

« Polar », qui fait référence au « polariseur » (« polarizer » en anglais), c’est-à-dire un appareil capable de transformer la lumière naturelle en lumière polarisée.

», qui fait référence au « polariseur » (« polarizer » en anglais), c’est-à-dire un appareil capable de transformer la lumière naturelle en lumière polarisée. Et le suffixe « -oïde » (« -oid » en anglais), utilisé dans la formation des adjectifs ou des noms, qui signifie l’idée de ressemblance, mais de façon imparfaite avec l’élément qui précède.

Le premier appareil photo instantané d’Edwin H. Land a été commercialisé en 1948. Le modèle, nommé « 95 Land Camera » sert ensuite de prototype pour les autres appareils photos instantanés commercialisés par Polaroid pendant les 15 années suivantes. En 1972, sort le Polaroid SX-70, qui peut éjecter automatiquement les films et développer rapidement les images (en une dizaine de minutes).

La Polaroid Corporation se déclare en faillite en 2001. Malgré la restructuration de l’entreprise, Polaroid se retrouve de nouveau en faillite 7 ans plus tard. En 2017, la marque est acquise par Polaroid Originals (anciennement « The Impossible Project »), une entreprise danoise, pour refaire vivre la production des appareils de Polaroid. Aujourd’hui, Polaroid Originals commercialise plusieurs types d’appareils photo instantanés, des plus vintage aux plus modernes, comme le OneStep2 et le OneStep+.

