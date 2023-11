La version 120 de Firefox est arrivée le 22 novembre. Parmi les changements à noter figure un nouvel outil, qui permet de copier un lien en éliminant tous les paramètres servant au marketing et au suivi de l’internaute.

Une nouvelle mesure pour accroître votre confidentialité sur le net apparaît dans Firefox. À l’occasion de la sortie de la version 120 du navigateur web, le 21 novembre 2023, une option supplémentaire de copie des liens a été déployée. Celle-ci offre aux internautes la possibilité de prendre une URL débarrassée de tout le superflu.

Nettoyer les liens dans Firefox

Il s’agit en fait de « nettoyer » tous les éléments qui servent à suivre l’internaute : d’où il est venu, par quel canal est-il arrivé, sur quoi a-t-il pu cliquer, etc. Certains de ces renseignements sont transmis via le lien. Avec cette nouvelle option, tous ces codes appelés UTM (pour Urchin Tracking Module), qui servent par exemple à du suivi marketing, sautent.

Une démonstration avec un lien de Mozilla, l’organisation derrière Firefox.

Sans utiliser la nouvelle option de Firefox 120, une URL copiée pourrait arborer l’aspect suivant :

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/120.0/releasenotes/?utm_source=firefox-browser&utm_medium=firefox-desktop&utm_campaign=about-dialog

Ici, tout ce qui est après le point d’interrogation « ? » dans l’URL n’est pas requis pour atteindre la page web visée. Ce sont des paramètres qui ne servent pas l’internaute, mais le site web, afin de mieux connaître le comportement des internautes. Ce sont des options qui ne sont pas nécessairement illégitimes, pour saisir des informations sur tel ou tel visiteur.

Dans le cas présent, les informations indiquent que le navigateur Firefox a été utilisé, et qu’il s’agit de la version de bureau. Le dernier élément sert à dire que l’on a obtenu ce lien via la fenêtre « À propos » du logiciel. Celle-ci permet d’avoir des indications comme la version du programme, la politique de confidentialité, les droits de l’utilisateur, etc.

Avec la nouvelle option de Firefox 120, l’URL apparaîtrait sous cette forme :

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/120.0/releasenotes/

Source : Capture d’écran

Libre aux internautes de déterminer à quel moment utiliser cette copie sans toutes ces indications. L’accès à cette copie sans pistage est fort simple. Une fois la mise à jour de Firefox effectuée, faites un clic droit avec la souris sur un lien hypertexte que vous voulez suivre. Cela fera apparaître un menu contextuel avec l’option « Copier le lien sans le pistage du site ».

Attention, si vous cliquez sur le lien directement avec le clic gauche, rien ne se passera : vous afficherez la page demandée sans avoir effectué le nettoyage. La principale difficulté pour l’internaute sera donc d’avoir connaissance de l’outil et de penser à s’en servir à chaque fois qu’il pressent ou voit des paramètres de suivi dans l’URL.

Il est possible de voir si un lien dans un texte contient ce genre de code, simplement en le survolant avec le curseur de la souris. Dans ce cas, une petite fenêtre apparaît en bas à gauche de l’écran avec l’URL complète. Cela vous donne ainsi une idée de l’hyperlien qui a été glissé dans la page. Il reste à voir si Mozilla osera un jour rendre ce mécanisme par défaut… directement sur le clic gauche.

