Orange part à l’assaut des clients inéligibles à la fibre optique avec une offre satellite, qui promet un débit descendant de 200 Mbit/s au maximum, et 15 Mbit/s en upload. C’est le fruit d’un partenariat avec NordNet, une des références du secteur.

Nous sommes en 2023 et le satellite a de nouveau la cote. Éclipsé par l’arrivée du haut et du très haut débit, le satellite est redevenu à la mode grâce à Elon Musk et à sa constellation Starlink, qui a réussi à rendre cool « l’Internet spatial ».

Si les personnes éligibles à la fibre optique n’ont aucun intérêt à s’y intéresser (cette solution est plus rapide, plus stable et plus économique), le satellite est aujourd’hui une des meilleures alternatives pour les personnes qui ne peuvent pas l’avoir. En face, l’ADSL est proche de l’abandon, tandis que la 4G est souvent trop saturée et limitée pour un usage domestique.

Un marché sur lequel Orange entend se positionner davantage. Depuis le 16 novembre, l’opérateur historique propose à ses clients en France métropolitaine une nouvelle offre nommée « Satellite Orange ». De fait, le poids lourd des télécoms fait un retour remarqué dans le monde des paraboles via un partenariat avec NordNet, un opérateur notamment connu pour ses offres satellitaires.

Combien coûte l’offre Satellite Orange ?

Sur son site, en plus des offres Fibre et ADSL, Orange met dorénavant en avant plusieurs offres alternatives. Un routeur 5G, un routeur 4G et une parabole satellitaire partagent un onglet, pour les personnes qui vivent dans des zones blanches — c’est-à-dire dépourvues de toute couverture Internet.

L’offre Satellite Orange, avec NordNet, est commercialisée au prix de 49,99 euros par mois. C’est cher, mais c’est comparable à ce que propose Starlink. Orange promet des débits descendants jusqu’à 200 Mbit/s et des débits montants jusqu’à 15 Mbit/s, en plus des appels illimités pour le téléphone fixe. Bien entendu, satellite oblige, la connexion risque de beaucoup de varier en fonction de nombreux facteurs. Il est improbable que le Satellite Orange offre vraiment 200 Mbit/s en permanence… ou que sa latence soit compatible avec certaines activités.

En plus des 49,99 euros par mois, comptez 8 euros par mois en plus pour louer la parabole (on peut aussi l’acheter pour 299 euros). Pour la faire poser par un professionnel, comptez 299 euros. Enfin, il y a 50 euros de frais de souscription. Dans certains cas, le gouvernement propose des aides de 300 euros pour obtenir le kit gratuitement.

Au total, sur un an (avec l’option location), l’offre Satellite Orange reviendra à 745 euros. C’est beaucoup plus qu’une offre Livebox Fibre (500 Mbit/s), qui reviendrait à un peu plus de 400 euros sur la même durée.

A-t-on les mêmes services qu’avec les autres offres Orange ?

A priori non. Il n’y a pas de Livebox (mais probablement un modem NordNet), pas de box Orange (mais une box pour avoir les 26 chaînes de la TNT) et pas de services Orange. L’offre Satellite Orange ressemble plus à une offre NordNet vendue sous marque blanche qu’à une adaptation des forfaits Livebox au satellite. C’est dommage, on aimerait pouvoir profiter des mêmes chaînes qu’avec la fibre ou l’ADSL.

Peut-on jouer en ligne avec le Satellite Orange ?

Comme souvent avec les offres satellitaires, cela risque d’être contrariant. Dans certains cas, la latence risque de poser un problème — surtout s’il faut être très réactif. Le jeu vidéo en réseau n’est toujours pas adapté au satellite, même chez Starlink et sa constellation en orbite basse.

Satellite Orange est-il une bonne affaire ?

Avec sa nouvelle offre satellitaire, Orange ne devient pas réellement un concurrent de Starlink. Rien dans l’offre Satellite ne vient vraiment de lui, puisqu’Orange se contente de proposer les services de NordNet à ses clients. Quel intérêt ? Cela permet à NordNet d’être commercialisé dans les points de vente Orange et à Orange de respecter ses engagements vis-à-vis des zones blanches, mais l’offre n’est pas vraiment séduisante.

Si vous captez la 4G chez vous, les offres 4G Home sont sans doute de meilleurs plans. Autrement, Satellite Orange peut être intéressant, mais il ne l’est pas plus que les offres existantes chez les concurrents.

