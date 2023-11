[Deal du jour] Monsieur Cuisine Connect est un robot cuiseur capable de vous remplacer aux fourneaux. Les adeptes connaissent bien la marque Silvercrest, appartenant à Lidl, et reconnue pour ses produits à l’excellent rapport qualité-prix. En ce moment, Lidl propose son Monsieur Cuisine Connect avec une promotion de plus de 100 €.

C’est quoi, la promotion sur le robot cuiseur de Lidl ?

Le robot cuiseur Monsieur Cuisine Connect de Silvercrest est normalement vendu 459 €. Il est en ce moment proposé au prix de 349 € sur le site de Lidl.

C’est quoi, Monsieur Cuisine Connect ?

Comme son nom l’indique, le Monsieur Cuisine Connect est un robot cuiseur qui peut se connecter en Wi-Fi, afin de fonctionner avec son application dédiée, Monsieur Cuisine, disponible sur iOS et Android. Celle-ci permet d’accéder à un vaste catalogue de recettes, déjà enregistrées dans l’appareil. Via votre smartphone ou tablette, vous pouvez consulter les ingrédients et informations des recettes, ainsi que leur niveau de difficulté. L’application possède aussi une fonction de liste de courses, pour ajouter les ingrédients de la recette désirée. L’application revêt un aspect communautaire, avec la possibilité de partager et de commenter des recettes.

Monsieur Cuisine Connect est l’équivalent du Thermomix, en bien plus abordable. Comme son confrère, il est capable de remplir la plupart des fonctions indispensables d’un robot cuiseur : cuire à la vapeur, mixer, hacher, broyer, mijoter, etc. Le bol d’une contenance de 3 l permet de confectionner des plats pour au moins 6 personnes. La cuve en inox est accompagnée d’un bloc moteur volumineux au design pratique, mais pas forcément élégant. Avec des dimensions de 49,5 × 31 × 37,5 cm et un poids de 7 kg, Monsieur Cuisine occupe beaucoup de place, et il est important d’avoir un plan de travail dégagé. L’écran tactile de 7 pouces s’accompagne d’une molette de sélection pratique quand vous avez les mains dans les ingrédients. L’écran est lumineux et parfaitement lisible, en toutes conditions.

L’écran du Monsieur cuisine Connect est large et bien visible // Source : Lidl

Est-ce que robot cuiseur de Lidl vaut le coup en promotion ?

Moins cher qu’un Thermomix (1 400 €) le Monsieur Cuisine est une très bonne affaire à 350 €. Cette version du robot cuiseur de Lidl est toujours pourvue d’un micro inactif, mais Lidl le mentionne cette fois-ci dans la notice. Bien que ce Monsieur Cuisine soit un peu long à monter en température, cette dernière reste homogène une fois lancée, peu importe le type de cuisson sélectionnée. Il se montre particulièrement performant lorsqu’il s’agit de mixer, broyer ou mélanger. Pendant les différentes étapes de préparation, le robot cuiseur est silencieux. Le système de pesée intégré est une bonne idée et permet de se passer d’une balance, et ainsi libérer de la place sur le plan de travail.

Niveau accessoire, en plus du bol mixeur en acier de 4,5 L, vous trouverez un couvercle avec ouverture de remplissage et son gobelet gradué, un accessoire de cuisson vapeur avec couvercle, un insert de cuisson, un insert à couteaux, et une spatule.

