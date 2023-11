[Deal du jour] Difficile de trouver le modèle idéal dans le vaste monde des aspirateurs robots. Parmi toutes les marques, iRobot se distingue par sa très grande gamme, du modèle abordable au plus premium. L’iRobot Roomba J7+, un modèle efficace, est en ce moment en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur cet aspirateur de iRobot ?

L’iRobot Roomba Combo J7 est normalement vendu 799,99 € sur le site de la marque. Il est en ce moment proposé sur Boulanger au prix de 599 €. Ce modèle ne figure pas dans notre sélection d’aspirateurs robots incontournables, mais vous trouverez d’autres références, ainsi que d’autres marques, pour vous faire une idée de ce que propose iRobot.

C’est quoi, cet aspirateur robot de la marque iRobot ?

Le Roomba J7 possède un design classique, qui ne dénote pas des autres modèles, en dehors de son revêtement noir mat qui lui donne des airs d’aspirateur robot premium. Les finitions sont excellentes et l’aspirateur offre une bonne sensation de robustesse, pour tenir bon en cas d’éventuelle chute dans des escaliers. Ses dimensions de 32 × 32 × 8.6 cm de hauteur, pour 3,4 kg, lui permettent de se faufiler partout.

Tout aussi mignon soit-il, un bon aspirateur robot est un aspirateur efficace. Ce Roomba J7 est un bon élève, sans être le premier de la classe. Il est capable d’aspirer facilement la majorité des saletés, poussières et débris grâce à sa brosse rotative. Sur sols durs et moquettes, le J7 se débrouille très bien, mais aura plus de mal sur les tapis à poils longs. Plusieurs modes de nettoyage sont possibles, et votre compagnon lave en même temps qu’il aspire, pour optimiser son efficacité.

Notez qu’il n’est malheureusement pas accompagné de sa base de vidage, mais uniquement d’une base de recharge.

Grâce aux assistants vocaux, Croquette pourrait demander au Roomba de nettoyer autour de sa litière (mais Croquette ne parle pas) // Source : iRobot

Est-ce que cet aspirateur robot vaut le coup, à ce prix ?

C’est une bonne affaire, pour un aspirateur robot pratique et fiable. Même s’il ne révolutionne pas le monde des aspirateurs robots, il vient avec quelques fonctionnalités intelligentes appréciables. Au fur et à mesure de ses passages, le J7 devient de plus en plus autonome et adapte son ménage en fonction de ses habitudes. Sa fonction de cartographie lui permet de se repérer aisément dans votre logement et d’en connaitre les moindres recoins pour optimiser ses passages. Et avec la technologie Dirt Detect embarqué, il peut repérer les endroits les plus sales pour un nettoyage ciblé.

L’application dédiée iRobot Home, disponible sur Android et iOS, vous permet bien sûr de consulter la carte de votre intérieur et d’en faire quelques modifications. Vous pourrez aussi programmer le lancement automatique de l’aspirateur et des routines de nettoyage, ou limiter le passage dans certaines pièces. Sa compatibilité avec Alexa d’Amazon et Google Assistant vous permet de le contrôler à la voix, et de l’appeler par un joli nom (facultatif). Enfin, niveau autonomie, comptez 1 h 45 de ménage, soit une surface de 120 m² environ. Il se recharge en moins de 3 h, avant de reprendre son ménage.

