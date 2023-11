[Deal du jour] TCL est une marque qui propose des gammes de téléviseurs polyvalents, pour un prix contenu. Si vous recherchez un écran géant, le fabricant possède des modèles à l’excellent rapport qualité-prix, surtout pendant les Single Day.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur TCL ?

Le téléviseur QLED 65C641 65 pouces de TCL est normalement vendu 849,99 €. Pour les Single Day, il est proposé au prix de 649,99 € sur le site de Cdiscount. Et avec le code 11ONZE à rentrer dans le panier, vous bénéficiez en plus de 11 € de réduction. Le téléviseur QLED 65C641 revient alors au prix de 838,99 €.

C’est quoi ce téléviseur géant de TCL ?

Le point fort de ce téléviseur TCL est sa grande dalle de 65 pouces, soit une diagonale de 165 cm. Un écran qui prend donc beaucoup de place dans un salon, et qui ne passe pas inaperçu. Assurez-vous d’avoir la place et le recul nécessaire, ainsi que le bon meuble TV, pour l’accueillir comme il se doit. Malgré ses dimensions imposantes, son design est sobre. Ses bordures fines lui permettent de se fondre plus ou moins dans le décor, et de favoriser l’immersion.

La dalle QLED d’une résolution de 3 840 x 2 160 offre des couleurs vives et une bonne luminosité. Le contraste et les noirs sont profonds, même si quelques reflets viennent gâcher l’expérience, principalement en pleine journée dans une pièce éclairée. Pour regarder des films et des séries en soirée, les modes HDR10, HDR10+ et Dolby Vision permettent une image détaillée et réaliste. Laissez faire les préréglages du téléviseur, plutôt pertinents, pour obtenir la meilleure image possible, en fonction du contenu visionné. Dommage que l’audio ne suive pas la qualité de l’image. Les deux haut-parleurs sont corrects, mais une barre de son ne sera pas de trop pour tirer parti du Dolby Atmos.

L’interface de Google TV est agréable // Source : Google

Est-ce que ce téléviseur TCL est une bonne affaire à ce prix ?

C’est une très bonne affaire, si toutefois vous avez la place pour un téléviseur géant. Sans être l’un des meilleurs modèles sur le marché, il remplira correctement ses fonctions, en plus de faire de votre coin TV une petite salle de projection. Le 65C641 convient aussi pour les jeux vidéo. Ses trois ports HDMI 2.1 et son taux de rafraichissement à 120 Hz permettent d’y brancher une PlayStation 5 ou une Xbox Series. L’image profite d’une bonne fluidité, avec le minimum de latence et d’effets de flou.

Enfin, ce modèle tourne sous l’OS Google TV, un système d’exploitation fluide et une interface facile à prendre en main. Les contenus sont personnalisés en fonction de vos goûts et les programmes de vos applications de SVOD préférées sont mis en avant. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa s’invitent à la fête, pour contrôler votre téléviseur à la voix.

