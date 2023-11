Le partage du code Wi-Fi va devenir bien plus agréable dans Windows 11, avec une option d’affichage du mot de passe en QR Code.

Le confort d’utilisation ne requiert parfois pas grand-chose pour être amélioré. Une prochaine mise à jour de Windows 11 est l’illustration typique de cette remarque : le partage du code d’accès au Wi-Fi va considérablement être facilité, grâce à l’ajout d’une option toute simple sur le système d’exploitation de Microsoft. Son rôle ? Convertir le mot de passe en code QR.

On sait que les mots de passe ont la fâcheuse tendance à être assommant à taper, quand on rejoint pour la première fois un réseau sans fil. C’est une très longue suite de chiffres et de lettres à inscrire sur son PC ou son smartphone — la chaîne de caractères se trouvant alors imprimée sur une petite vignette, elle-même collée sur une façade de la box Internet.

Un QR Code dédié au Wi-Fi dans Windows 11

Pour rendre cette phase moins pénible, Microsoft proposera un affichage alternatif : le mode de passe du Wi-Fi peut être représenté sous la forme d’un code QR dans les réglages de Windows 11. Cette visualisation sera accessible en visitant les propriétés du réseau sans fil, dans les paramètres de l’O.S. L’entreprise avait mentionné cette fonction à la mi-octobre.

Cette fonctionnalité est pour l’instant fournie via des versions avancées de Windows 11, qui ne s’adressent pas directement au grand public. Ce que confirme une ingénieure de Microsoft, Jen Gentleman, dans un message écrit ce mercredi 8 novembre sur X (ex-Twitter). Elle sera déployée ultérieurement dans la version grand public de Windows 11.

Rejoindre un réseau sera ainsi plus simple, car il suffira de scanner le code QR avec son smartphone, plutôt que de rendre la clé Wi-Fi à la main. Pratique le jour où vous recevez des amis ou de la famille, ou inversement. Une facilité que l’on pourrait voir décliner ailleurs — en entreprise pour les salariés, par exemple, ou bien pour un salon avec un réseau local déployé ponctuellement.

