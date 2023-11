[Deal du jour] Sorti en septembre 2023, ce téléviseur de LG profite de la technologie QNED, qui n’a rien à envier à l’OLED. De tels téléviseurs sont souvent proposés à des prix élevés, mais profitent heureusement de réductions.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur de LG ?

Le téléviseur LG 55QNED75, d’une taille de 55 pouces, est normalement vendu au prix de 999,99 €. Il est en ce moment disponible au prix de 599,99 € sur les sites de la Fnac et Darty.

C’est quoi, ce téléviseur QNED de LG ?

Le QNED vient se rajouter à notre déjà très complet lexique des fiches techniques des téléviseurs. Derrière cet acronyme de plus à retenir, se cache une technologie d’affichage proche du QLED, avec une dalle à nano-cristaux. Pour faire simple, la dalle de ce téléviseur de LG est en théorie censée améliorer la luminosité et le contraste, et proposer une colorimétrie parfaite. Dans les faits, les couleurs manquent un brin de clarté et les zones noires d’intensité, surtout de jour. Rien qui ne gâche toutefois l’expérience.

Le LG 55QNED75 embarque une dalle de 55 pouces, d’une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels. L’écran convient pour tous les usages et l’expérience cinéma est excellente, notamment le soir, dans une pièce peu éclairée. L’apport des technologies HDR10 et HDR HLG donne à l’image un très bon niveau de détails. Les plus cinéphiles seront comblés, tandis que les joueuses et les joueurs trouveront un modèle correct, parfaitement adapté aux jeux vidéo, malgré un taux de rafraîchissement de 60 Hz seulement et l’absence de port HDMI 2.1. Notez que le service de Cloud Gaming via GeForce Now est disponible.

WebOS est une interface élégante et performante. // Source : LG

Est-ce que ce téléviseur LG vaut le coup en promotion ?

Le LG 55QNED75 est une bonne affaire à moins de 600 €. Il s’accompagne du système d’exploitation WebOS 23, qui propose des menus fluides et ergonomiques, avec les principaux services de SVOD. Vous pourrez organiser la page d’accueil selon vos préférences, mettre en avant vos plateformes favorites, et ainsi optimiser la navigation.

La télécommande Magic Remote permet justement une navigation simplifiée. Malheureusement, bien que les assistants vocaux Google Assistant, Alexa, ou encore Siri soient présents, le téléviseur va en général se contenter de faire une recherche sur le web, plutôt que de naviguer dans le téléviseur et d’ouvrir l’application demandée. Un détail qui ne gâche en rien l’expérience utilisateur.

