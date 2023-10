Afin de lever des fonds pour la recherche contre le cancer du sein, Xiaomi organise la Xiaomi Pop Run en partenariat avec l’association Ruban Rose. Rendez-vous est donné le 5 novembre prochain, au Bois de Vincennes, pour une course de 5 ou 10 km.

Et si participer à une course pied permettait d’agir pour la lutte contre le cancer du sein ? Voici ce que vous permet de réaliser l’association Ruban Rose en partenariat avec Xiaomi. Le constructeur invite les sportifs et sportives engagés à courir entre 5 et 10 km lors de la Xiaomi Pop Run.

Lors de cette course qui se tiendra le 5 novembre prochain au Bois de Vincennes, près de Paris, l’intégralité des frais d’inscriptions et des dons seront reversés à Ruban Rose. Pour rappel, cet organisme se charge de soutenir les femmes atteintes d’un cancer du sein, de faire de la prévention et d’accompagner les personnes cherchant à se dépister.

La Xiaomi Pop Run sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur le Xiaomi Smart Band 8. Un nouveau bracelet connecté parfait pour les sportifs et qui peut se fixer au poignet comme à la chaussure.

Comment va se dérouler la course ?

Participer à cette course pour la bonne cause est simple. Il faut d’abord s’inscrire sur le site officiel de la Xiaomi Pop Run. Que ce soit pour la course de 5 km ou pour celle de 10 km, le coût du dossard est de 10 euros.

Une fois enregistré, le participant ou la participante devra attendre la veille de la course ou le matin même, entre 8h et 8h30, pour récupérer son kit spécial du coureur. Celui-ci comprend le dossard, un t-shirt aux couleurs de l’évènement et aussi le nouveau bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8, qui sera gracieusement offert aux coureurs à la fin de l’évènement.

Le kit du coureur // Source : Xiaomi

Le jour de la course, le départ est donné depuis le Pavillon Chesnaie du Roy au Bois de Vincennes. Tout au long de la course, le coureur recevra des informations concernant le dépistage et la lutte contre le cancer du sein.

Les informations pratiques de la course // Source : Xiaomi

L’arrivée se fait dans un village conçu pour l’occasion. Celui-ci comprend plusieurs stands tenus par Ruban Rose et Xiaomi France. Il sera possible d’en apprendre plus sur la prévention de la maladie, le bon moyen d’accompagner les personnes touchées par le cancer ou de participer à d’autres activités physiques. En parallèle, le constructeur présentera ses derniers produits, notamment le Xiaomi Smart Band 8 ou la Xiaomi Watch 2 Pro, la série de smartphones Xiaomi 13T et l’écosystème Xiaomi.

Un bracelet qui se porte au poignet, au cou ou au pied

Si ses bracelets connectés accompagnent les sportifs amateurs comme professionnels depuis plusieurs années, Xiaomi continue d’innover pour leur offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

C’est pourquoi le Xiaomi Smart Band 8 bénéficie d’un tout nouveau système d’accroche. Outre la possibilité de porter le bracelet au poignet, cet accessoire connecté peut désormais s’arborer comme collier ou se fixer autour de la chaussure (aux dépens des fonctions de mesures cardiaques et du SpO2). Une dernière configuration particulièrement appréciable pour les coureurs puisqu’elle permet de mesurer plus précisément la fréquence des foulées, leur longueur, leur force d’impact et l’orientation du pied.

Un bracelet, plusieurs styles // Source : Xiaomi

Pour le reste, le Xiaomi Smart Band 8 reprend l’excellent design de ses aînés, avec un écran allongé en forme de pilule. Une dalle AMOLED de 1,61 pouce qui profite d’une très bonne luminosité, ce qui permet de ne manquer aucune information, même en plein soleil.

De gros progrès ont aussi été faits sur le suivi des performances et de la santé. Ce ne sont pas moins de 150 activités physiques qui peuvent être surveillées par le bracelet. Les nageurs, par exemple, peuvent suivre l’évolution de leurs longueurs ou les calories dépensées par une séance de natation. Bien entendu, il est toujours possible de suivre avec précision son rythme cardiaque, son taux d’oxygène dans le sang, son niveau de stress, sa qualité du sommeil, son cycle menstruel, le nombre de pas quotidiens ou encore le montant de calories brûlées.

Enfin, l’autonomie du bracelet atteint les 16 jours pour une utilisation standard. Un bon point qui permet de se concentrer sur ses performances et non sur la durée de vie du bracelet. Le Xiaomi Smart Band 8 est proposé à 49,90 euros chez Xiaomi. Il est accompagné d’un badge pour le fixer à la chaussure.