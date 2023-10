L’écran de votre smartphone est partiellement fissuré ? Il ne répond plus bien aux appuis tactiles ? Il y a des pixels morts, ou bien l’affichage ne répond plus correctement ? À partir de 2024, vous aurez le droit à une aide pour le réparer. Le montant reste toutefois inconnu.

On ne connaît pas encore tous les détails de la mesure, qui sera effective à partir du 1er janvier 2024, mais le principe est acté. À cette date, la réparation d’un écran de smartphone pourra faire l’objet d’une aide financière, dans le cadre du dispositif baptisé « bonus réparation ». C’est ce qu’a fait savoir Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, dans un entretien à Ouest-France, le 30 septembre 2023.

Principale inconnue à ce stade : le montant précis de l’aide qui sera mobilisée à chaque réparation d’écran. Selon Christophe Béchu, des arbitrages sont encore en cours. On sait qu’une telle intervention peut coûter (très) cher, avec parfois des montants qui dépassent ceux de téléphones neufs. Selon les modèles et la nature du problème, cela coûte entre 100 et 400 euros.

D’accord, le changement de l’écran ne suffira pas dans ce cas. // Source : hamik

La casse de l’écran est l’incident le plus fréquent sur un smartphone, selon l’UFC-Que Choisir. Généralement (50 % des cas), seule la vitre est touchée. Mais il arrive aussi que la dalle prenne des dégâts (19 % des pannes), note l’association, selon des données de 2015. Dans ce cas, c’est tout le bloc écran qu’il faut changer, ce qui a pour effet de renchérir le coût de l’intervention.

Ensuite, viennent des problèmes au niveau de la batterie (l’autonomie devient trop faible), du bouton marche/arrêt, le verso de l’appareil et la prise pour connecter un câble au smartphone. D’autres éléments peuvent également être détériorés à l’usage : le bouton volume, le tiroir de la carte SIM, le bloc photo. À cela s’ajoutent tous les dysfonctionnements au niveau logiciel.

25 euros d’aide pour un smartphone avec le bonus réparation

Actuellement, le bonus réparation pour un smartphone (hors écran) s’élève à 25 euros. Idem pour une tablette. L’éligibilité au bonus réparation dépend de diverses conditions : il faut que le coût de l’intervention dépasse le montant du bonus selon l’objet concerné. Il faut que l’appareil ait été acheté en France par un particulier. Le produit doit aussi avoir perdu sa garantie légale.

Compte tenu de la démocratisation du smartphone en France (selon le baromètre du numérique établi par le Crédoc en 2022, 87 % des personnes en possèdent un), l’ajout de la réparation de l’écran, qui est la dégradation la plus courante, pourrait peser significativement sur les fonds du bonus réparation — 410 millions d’euros ont été prévus pour la période 2022-2027.

Le bonus réparation a été lancé en décembre 2022 avec l’ambition d’inciter le public à envisager d’abord une option de réparation d’un appareil plutôt que de songer à le remplacer par un modèle neuf. Au-delà des smartphones, ce plan prévoit un coup de pouce pour la remise en fonctionnement de divers appareils électroniques : les fours, les drones, les ordinateurs, les appareils photo, les téléviseurs, les vélos, les trottinettes, les imprimantes, etc.