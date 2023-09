Les iPhone 15 sont désormais officiels et il n’aura pas fallu longtemps à RHINOSHIELD pour dévoiler sa nouvelle gamme de coques compatibles. Fidèles à la marque, ces nouvelles protections sont ultra-résistantes, fines, et surtout hautement personnalisables.

Le 12 septembre dernier, Apple a profité de sa grand-messe annuelle pour lever le voile sur ses iPhone 15. Les plus impatients l’ont précommandé et ont déjà reçu leur exemplaire. Mais, voilà, avant de profiter pleinement de ce smartphone flambant neuf, mieux vaut prévoir une solide coque de protection.

Son prix débutant à 969 euros et pouvant atteindre 1 979 euros, personne n’a envie de tester sa robustesse en cas de chute. Justement, RHINOSHIELD vient de lancer une nouvelle gamme de coques ultra-résistantes et hautement personnalisables pour iPhone 15. En plus, jusqu’au 28 septembre, la marque vous fait profiter d’une réduction de 15 % grâce au code promo numerama23.

RHINOSHIELD : des solutions de protection ultime pour l’iPhone 15

La marque à la pomme a mis le paquet sur le design de ses iPhone 15. L’élégance et le raffinement se retrouvent jusque dans le cadre, en aluminium sur les modèles standards et en titane sur les versions Pro. Apple a aussi opté pour un joli dos en verre sur l’ensemble de sa gamme.

Si ce revêtement est du plus bel effet, ce n’est pas le plus robuste en cas de chute. D’où la nécessité de protéger correctement son nouvel iPhone 15. Heureusement, la marque RHINOSHIELD, reconnue pour la haute résistance de ses coques, vient de lancer une nouvelle gamme spécifique pour les iPhone 15.

Des coques résistantes mais respectueuses du design des iPhone 15. // Source : RHINOSHIELD

Grâce à sa technologie ShockSpread et à une conception des coques en nid d’abeille, votre smartphone est efficacement protégé contre des chutes, jusqu’à 3,5 mètres.

Pour que votre iPhone 15 soit parfaitement à l’abri, l’équipementier a aussi prévu des protections pour écran capables d’absorber tout type de chocs. Que votre smartphone tombe face avant sur une allée de gravillons, ou qu’un objet lourd s’abatte sur lui, avec un tel dispositif, votre iPhone 15 profite d’une protection optimale, limitant alors les risques de voir l’écran se briser ou même se rayer. En prime, ce film de protection peut être agrémenté au choix de l’un des revêtements suivants :

mat pour limiter les reflets ;

« anti-espion » pour empêcher toute autre personne de distinguer ce qui s’affiche à l’écran ;

« anti-lumière bleue » pour un plus grand confort visuel.

Protéger son iPhone 15, mais avec classe

Alors que la plupart des coques offrant une résistance de niveau militaire sont habituellement épaisses, lourdes et inesthétiques, celles de RHINOSHIELD sont saluées pour leur finesse et leur discrétion. Pas question donc d’enlaidir votre iPhone 15.

Pour dénaturer le moins possible le smartphone, la marque a prévu la Clear. Ce modèle aussi transparent que du cristal laisse entrevoir toutes les lignes et les finitions premium de votre iPhone 15. Son atout : elle ne jaunit pas avec le temps et en plus, elle protège le smartphone à la fois contre les rayures et contre les chocs. Cette coque est dès à présent disponible à partir de 37,99 euros.

Sobre et élégante, la coque Clear est toute en transparence pour bien profiter du design de son iPhone 15. // Source : RHINOSHIELD

Vous voulez apporter une touche de couleur aux teintes ternes des iPhone 15 ? Préférez la SolidSuit. Elle se décline dans 16 coloris différents : des teintes pastel assez discrètes, des couleurs vives pour l’originalité, ou encore les traditionnels noir, gris et blanc pour l’élégance. De plus, comme les autres modèles de coque complètes RHINOSHIELD, elle est très robuste et résiste à la saleté. C’est aussi la plus abordable de la gamme, avec un prix débutant à 29,99 euros.

La SolidSuit de RHINOSHIELD, dans sa version orange. // Source : RHINOSHIELD

Enfin, RHINOSHIELD a prévu un dernier modèle intégralement personnalisable, disponible à partir de 31,99 euros : la Mod NX. Au gré de vos envies, vous pouvez changer la partie dorsale de la coque, ses bordures, et même la couleur des boutons, tout en profitant d’un haut degré de protection.

La coque Mod NX totalement personnalisable. // Source : RHINOSHIELD

Quel que soit le modèle choisi, la personnalisation et l’élégance sont donc de rigueur. En plus, contrairement à la plupart des équipementiers, RHINOSHIELD a fait le choix de recouvrir l’ensemble des boutons, y compris le nouveau bouton « action » de l’iPhone 15, afin d’offrir un design encore plus harmonieux et une protection complète.

Toutes ces coques sont proposées en option avec une compatibilité MagSafe et peuvent en prime supporter une puissance magnétique deux fois plus importante que le standard développé par la marque à la pomme.

Et si vous créiez votre propre coque ?

Toutes les protections offertes par RHINOSHIELD sont graphiquement personnalisables. La marque propose un large choix de dessins et de motifs et vous permet même de rhabiller votre iPhone 15 aux couleurs de Star Wars, Marvel, League of Legends, ou encore de l’Équipe de France de rugby. L’équipementier a signé de belles collaborations dans l’univers de l’animé, du jeu vidéo, du sport et de l’art.

Mais, RHINOSHIELD ne se contente pas de vous proposer ses nombreux modèles de coques. La firme a poussé la personnalisation à son paroxysme et met à votre disposition un outil pour concevoir vos propres designs.

Après avoir choisi le modèle de coque et la couleur de fond, vous pouvez y ajouter des images, des textes, ainsi que des stickers, et les disposer à votre guise. Vous pouvez également choisir d’imprimer sur la coque une photo de vous, de votre famille, de votre fidèle compagnon. Tout est possible, il n’y a de limite que la créativité !

Petit bonus : personnaliser votre coque ne vous coûte pas plus cher.

Une série d’accessoires pratiques et originaux

RHINOSHIELD, ce n’est pas que des coques et des protections pour écran. La marque propose aussi des accessoires originaux et haut en couleurs, comme des câbles de recharge, des dragonnes, des grips, ou encore des protections pour les objectifs photo.

Une gourde surprenante, compatible MagSafe. // Source : RHINOSHIELD

C’est avec l’AquaStand que vous surprendrez le plus vos amis. De prime abord, il s’agit d’une banale gourde. Mais ne vous fiez pas à son apparente simplicité, car elle abrite sur son bouchon un support compatible MagSafe.

Ainsi, non seulement elle vous permet de rester hydraté toute la journée, mais en plus, elle fait office de trépied ultra-stable. Pratique pour regarder une série en streaming, prendre un selfie, ou passer un appel vidéo, d’autant que l’anneau magnétique peut tourner à 90 degrés.

Alors que l’iPhone 15 vient tout juste d’être dévoilé, RHINOSHIELD dispose donc une large palette d’accessoires de haute qualité et surtout personnalisables. Tout est pensé pour que vous profitiez au maximum de toutes les fonctionnalités de votre nouveau smartphone.