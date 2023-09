Bethesda a promis un soutien continu à Starfield, qui recevra des mises à jour et des fonctionnalités pendant des années. Les premiers gros chantiers ont été annoncés.

Cela fait maintenant plusieurs jours que les joueuses et les joueurs peuvent se mettre à l’aventure Starfield. Mais le lancement ne veut pas dire que le travail de Bethesda est terminé. Bien au contraire : le studio doit entretenir la flamme, avec la promesse de soutenir son RPG spatial pendant des années. Dans un communiqué publié le 13 septembre, Bethesda a officialisé les premiers chantiers de Starfield.

Une petite mise à jour est d’ores et déjà disponible, mais elle ne fait que corriger des points mineurs (stabilité de l’installation sur les consoles Xbox, amélioration des performances, suppression de trois bugs liés à des quêtes). Le meilleur est à venir, avec l’intégration de fonctionnalités demandées par la communauté. Les premières serviront surtout à améliorer le confort de jeu.

Starfield. // Source : Capture Xbox

Un bouton pour manger rapidement arrive dans Starfield !

Gestion de la luminosité et du contraste, calibration HDR, réglage du FOV (champ de vision), compatibilité avec les écrans PC au ratio 32:9… Ces petits ajouts feront le bonheur des plus pointilleux quand ils arriveront sur Starfield. Aucun planning n’a été précisé par Bethesda, qui travaille avec Nvidia, AMD et Intel pour que les optimisations soient maximales.

Plus important, le DLSS, technologie de Nvidia qui s’appuie sur une mise à l’échelle boostée afin de bénéficier d’une meilleure fluidité sans dégrader la qualité générale, arrive. Les concernés n’auront plus à passer par un mod externe pour en profiter et jouer avec de meilleures performances.

D’ailleurs, Bethesda réaffirme son ambition de compter sur la communauté de modding dans le futur. « Nous travaillons sur l’intégration de notre outil de modding (Creations), qui fonctionnera sur toutes les plateformes, de la même manière que pour Skyrim et Fallout. La compatibilité totale est prévue pour le début d’année prochaine (…). Le modding et la création dans nos jeux seront toujours vitaux et une part importante de ce que nous sommes », affirme l’entreprise, qui constate avec joie que de multiples projets sont déjà accessibles sur PC.

Enfin, Starfield va bientôt recevoir une fonctionnalité révolutionnaire : un bouton pour manger directement la nourriture qu’on ramasse, sans passer par l’interface donc. C’est visiblement une requête très partagée au sein des joueuses et des joueurs. Elle paraît atypique, mais Bethesda est prêt à y répondre très vite, ce qui est rassurant pour l’avenir du jeu d’exploration spatial. Grâce à cette nouveauté, les gens arrêteront peut-être de gaspiller des pommes de terre et des briques de lait.

