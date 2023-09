[Deal du Jour] Pour la sortie de la GoPro Hero12 Black, les Action Cams de GoPro sont en ce moment en promotion. Les modèles Hero9 Black, Hero10 Black et Hero11 Black bénéficient d’une réduction. Parfait pour filmer votre rentrée mouvementée ou vos vacances sans touristes.

C’est quoi, la promotion sur ces GoPro ?

Plusieurs GoPro sont actuellement en promotion sur Amazon :

La GoPro Hero9 Black est vendu au prix de 249 € au lieu de 300 € habituellement :

La GoPro Hero10 Black est vendu 299 € au lieu de 375 € habituellement, c’est le modèle qui bénéficie de la meilleure réduction :

La GoPro Hero11 Black est en ce moment au prix de 399 € au lieu de 449 € habituellement :

C’est quoi, ces Action Cam GoPro en promotion ?

La Go Pro Hero 9 en promo

La GoPro Hero9 Black est la première Action Cam de la marque qui s’accompagne de deux écrans : un écran tactile sur la face arrière, et un second sur la face avant, uniquement pour le retour vidéo. La Hero9 offre une définition jusqu’à 5K et 30 et 60 fps. En 4K ou 5K, la qualité et la fluidité sont au rendez-vous. La stabilisation logicielle propose trois niveaux de stabilisation : stabilisation activée, élevée et Boost. La stabilisation fonctionne parfaitement même dans les cas les plus extrêmes. De nombreux modes sont présents pour filmer en toutes circonstances, et vous pourrez même programmer vos enregistrements. L’autonomie de la GoPro Hero9 Black est d’un peu plus d’1 h en 4K à 60 fps, et jusqu’à 2 h en 1080p à 30 fps. Ce n’est pas la plus endurante des Action Cams, et une ou plusieurs batteries externes sont de rigueur.

La GoPro Hero10 avec 75 € d’économies

La GoPro Hero10 Black est similaire à la précédente en termes de dimensions et d’ergonomie. Plus compacte et robuste que la 9, elle est aussi un peu plus légère. La Hero10 peut maintenant enregistrer en 5K à 60 fps, en 4K à 120 fps et en 2,7K jusqu’à 240 fps. Cette dernière vitesse d’image permet la réalisation de ralentis et offre de nombreux détails à l’image. La stabilisation est toujours au top, et les modes d’enregistrement gagnent en qualité. Niveau autonomie, la Hero10 fait moins bien que la 9, avec moins d’ 1 h de batterie en 4K à 60 fps et un peu moins de 2 h en 1080p à 30 fps.

Les GoPro peuvent se fixer à presque tout, à condition d’avoir les bons accessoires // Source : GoPro

La GoPro Hero 11 en promotion

Enfin, la GoPro Hero11 ressemble à la Hero10, qui ressemble à la Hero9. Le boitier est identique et les écrans offrent les mêmes fonctions, avec un écran de retour à l’avant. Elle s’accompagne néanmoins de plusieurs nouveautés au niveau du capteur. La Hero11 est doté d’un capteur de 27 Mpx au format 8:7, pour des vidéos en 16:9 et 9:16, adaptées pour les réseaux sociaux et Youtube. La stabilisation permet maintenant une correction des mouvements à 360 degrés pour une fluidité totale en mouvement. La Hero11 peut filmer avec une définition maximum de 5,3K, et jusqu’à 60 i/s. Les modes d’enregistrements classiques sont toujours de la partie, avec un nouveau mode nuit, couplé au mode Time Lapse, pour enregistrer de superbes ciels étoilés. La batterie tiendra un peu plus d’une heure, en 4K/60 fps, soit une autonomie classique pour une GoPro.

Est-ce que ces GoPro sont une bonne affaire en promotion ?

En promotion, c’est un bon investissement, si vous en avez l’utilité. Si vous souhaitez immortaliser vos voyages ou vos sessions de sport, les GoPro sont parmi les meilleures Action Cam sur le marché, si toutefois vous palliez leur faiblesse principale, en investissant dans une batterie supplémentaire.

Il est aussi conseiller de les fixer à un harnais ou sur une perche, pour en tirer le meilleur. Vous devrez sans doute investir dans des accessoires, en plus des batteries externes, pour que la GoPro soit vraiment rentabilisée. Notez qu’elles sont résistantes aux chocs, aux chutes, et sont étanches jusqu’à 10 m.

Pour aller plus loin avec les GoPro

👉 Pourquoi GoPro s’appelle GoPro ?

