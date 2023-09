Le Fairphone 5 se présente comme une alternative écologique, réparable et responsable aux smartphones des constructeurs plus traditionnels. S’il n’est pas aussi complet que certains de ses rivaux vendus au même prix (699 euros), sa qualité est nettement supérieure à celle des précédents modèles.

Dans le monde des smartphones, Fairphone est une marque à part. Le constructeur néerlandais, qui a lancé son premier appareil en 2013, veut prouver qu’il est possible de fabriquer un smartphone, l’objet de référence de la mondialisation, de manière écoresponsable. Fairphone fabrique des appareils conçus pour durer, les met à jour pendant longtemps (8 années de promesse), utilise des matériaux recyclés, fait appel à des sous-traitants qui s’occupent bien de leurs employés et, surtout, conçoit des appareils qu’il est facile de réparer soi-même, comme des Lego.

Le problème avec Fairphone est qu’il y a toujours eu un décalage entre la promesse et la réalité. Design obsolète à la sortie, écran de piètre qualité, autonomie en dessous des standards, performances lamentables… Il n’a jamais été facile de recommander un Fairphone, puisque les produits des concurrents étaient nettement supérieurs. Avec le Fairphone 5, le Néerlandais a enfin trouvé le bon équilibre.

Écran OLED, design moderne, fluidité… Enfin des progrès chez Fairphone !

Pendant trois jours, dans le cadre de ce test, nous avons remplacé l’iPhone 14 Pro Max que nous utilisons habituellement par un Fairphone 5. Un grand écart ? Étrangement, et c’est une excellente surprise, pas tant que ça. Le Fairphone est évidemment moins premium que l’appareil d’Apple, mais il ne rend pas la vie numérique difficile, contrairement aux précédents modèles qui contraignaient à de nombreux sacrifices. Le Fairphone 5 est un smartphone qui ressemble à un smartphone, et c’est déjà une qualité.

Parmi les changements les plus notables de cette nouvelle génération, l’apparition d’un écran OLED de 6,46 pouces, alors que Fairphone s’était toujours contenté de dalles LCD low-cost. Conséquence immédiate : tout est plus joli sur son écran. Les couleurs sont plus vives, le taux de contraste est infini et permet de regarder du contenu sombre sans plisser les yeux… Même la luminosité du Fairphone 5 est satisfaisante, y compris en extérieur (sur un support GPS sur un vélo notamment). On peut toujours lui reprocher ses bordures un peu épaisses en haut et en bas de l’écran, mais c’est un détail avec lequel on peut vivre.

Le Fairphone 5 a un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Là aussi, c’est une première pour Fairphone. Attention, c’est un réglage optionnel. // Source : Thomas Ancelle – Numerama

Autre amélioration notable : les performances. Tous les précédents Fairphone nous ont laissé un souvenir médiocre, avec des applications qui se figent et des bugs à gogo, le Fairphone 5 s’en sort de son côté honorablement. Il n’est pas conçu pour lancer des jeux vidéo gourmands en ressources, mais il fait tout sans ralentissement. Sa puce, le Snapdragon QCM6490, a été pensée pour durer longtemps et supporter de nombreuses mises à jour. Ce n’est pas une puce que Qualcomm propose aux constructeurs de smartphones habituellement, ce qui laisse penser que Fairphone l’a vraiment sélectionnée sur mesure.

5G, Wi-Fi 6E, charge rapide 30W, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage avec extension Micro SD possible… Le Fairphone 5 dispose de caractéristiques milieu de gamme, à un tarif milieu de gamme. De quoi faire une proposition enfin correcte, alors que les précédents modèles ont longtemps eu des ambitions trop grandes par rapport à leurs capacités réelles.

Il existe des versions avec un dos clair, mais le Fairphone 5 que nous avons testé a un dos transparent. Assez cool ! // Source : Thomas Ancelle – Numerama

Malheureusement, c’est encore très imparfait

Évidemment, tout n’est pas parfait. Au-delà des caractéristiques qu’il manque au Fairphone 5 (recharge sans-fil, écran toujours allumé…), le cœur du problème vient souvent d’un mauvais étalonnage entre le matériel et le logiciel. Par exemple :

L’application Appareil photo est extrêmement mal conçue. Son interface est surchargée, passer d’un mode à un autre prend du temps et, malgré l’utilisation d’un double module caméra avec deux capteurs de 50 Mpix, ce qui est censé être qualitatif, les performances photo du téléphone sont moyennes. Pourquoi ? Sans doute parce que Fairphone ne sait pas comment utiliser ses capteurs. Samsung, Google et Apple ont prouvé ces dernières années que le logiciel était tout aussi important que le matériel. Ici, c’est raté. Surexposition, vidéo qui tremble, pixellisation, application qui ne démarre pas… Le Fairphone 5 doit faire mieux.

Dès qu’il fait chaud ou qu’on l’utilise beaucoup, le Fairphone 5 surchauffe énormément. Difficile de le tenir longtemps en main, d’autant plus que son autonomie s’effondre quand la température monte trop. En cas d’utilisation intensive, on peut tirer un trait sur l’autonomie d’un jour, il faut le recharger vers 18-19 heures.

Prendre une photo avec le Fairphone 5 est parfois douloureux, avec des résultats peu satisfaisants et des bugs dans l’application. // Source : Thomas Ancelle – Numerama

Le vibreur du Fairphone 5 est trop agressif. Chaque notification surprend, alors que les smartphones récents utilisent des moteurs haptiques bien plus précis. C’est dommage, puisque cela incite à le désactiver.

Parfois, il y a encore quelques bugs. Il nous est souvent arrivé de voir la luminosité basculer d’un seul coup au minimum, sans raison. Heureusement, il suffit de l’augmenter manuellement.

Capture d’écran d’une vidéo prise avec le Fairphone 5. Le ciel est surexposé, le rendu HDR est catastrophique, les feuilles sont pixelisées… Une belle illustration des défauts logiciels de l’appareil photo. // Source : Numerama

D’ailleurs, en ce qui concerne le logiciel, quelques points peuvent paraître étonnants. Certains réglages du téléphone, notamment liés à la qualité de l’écran, font référence à NXTPaper, une technologie du constructeur chinois TCL. L’application Appareil photo de Fairphone ressemble d’ailleurs beaucoup à celle du Chinois… TCL a-t-il aidé Fairphone à développer sa version d’Android ? Ce n’est pas impossible, d’autant plus que TCL fait partie des sous-traitants de Fairphone.

Remplacer la caméra en 30 secondes, où pourquoi on aime le Fairphone 5

Enfin, comment tester le Fairphone 5 sans aborder la partie réparation. Pour le bien de notre test, nous avons demandé à la marque un second smartphone, afin d’échanger leurs composants. Le consommateur final pourra lui commander des pièces en ligne, comme les appareils photo, des batteries, des ports USB-C, des haut-parleurs, etc.

Premier point très positif : le Fairphone 5 utilise des vis cruciformes normales. Oubliez les vis propriétaires des autres marques, lui se démonte très facilement. Nous avons remplacé la batterie (aucune manipulation requise, à part ôter le dos de l’appareil, qui se déclipse sans vis), son port USB-C et son appareil photo principal. Il suffit de dévisser le composant, de retirer sa nappe de connexion, de mettre le nouveau et de revisser… Pas de colle, pas de composants cachés sous un autre… Tout est extrêmement simple et se fait avec les doigts, sans outils spéciaux.

La batterie du Fairphone 5 se retire à l’ancienne, en retirant le dos. C’est aussi là que se cachent la carte SIM et la carte Micro SD. // Source : Numerama

Cette simplicité de réparation poussée à l’extrême est sans doute la force du Fairphone 5, qui devrait rassurer celles et ceux qui ont l’habitude de casser leurs smartphones. Fairphone est la preuve que l’on peut concevoir des appareils faciles à réparer sans embêter les consommateurs.

Seul bémol, qui est néanmoins important, les composants remplaçables ne le sont que par des pièces identiques. Impossible dans 2 ans de changer le processeur de son Fairphone pour le rendre plus performant. Voilà un chantier sur lequel devrait travailler Fairphone, pour fabriquer le premier smartphone qui peut s’améliorer, pour ne pas avoir à être remplacé. En attendant, les cinq années de garantie du Fairphone 5 devraient réussir à en rassurer quelques-uns.

Prix et disponibilité du Fairphone 5

Le Fairphone 5 est commercialisé à 699 euros. Le produit est d’abord en précommande : les livraisons commencent à partir du 14 septembre 2023. Le délai de livraison dépend de la couleur choisie.

Le verdict 8/10 Fairphone 5 Voir la fiche 699 € sur Orange On a aimé Le réparer est un jeu d’enfant

Enfin un écran OLED

Enfin des performances satisfaisantes

Le message écoresponsable de Fairphone On a moins aimé L’appareil photo n’est pas bon

Le rapport qualité-prix est inférieur à celui d’un Pixel ou un iPhone Le Fairphone 5 est une réussite. Sans être irréprochable, il arrive à proposer une expérience correcte, sans sacrifice ergonomique, à la différence de tous ses prédécesseurs. C’est déjà un exploit, puisque cela nous permet de recommander un Fairphone pour la première fois, sans avoir l’impression d’envoyer nos lecteurs vers un produit qu’il risque de détester à moyen terme. La plus grande force du Fairphone 5 est sa capacité à être réparé facilement. Le haut-parleur grésille ? Un coup de tournevis et on en met un nouveau. La batterie ne tient plus la route ? Pas de problème, il suffit de la remplacer, juste en déclipsant le dos avec ses doigts. La marque néerlandaise est la preuve que le monde du smartphone peut mieux faire. À 699 euros, le Fairphone 5 a néanmoins le défaut du prix. Mieux vaut sans doute acheter un Google Pixel avec un tel budget (surtout au niveau de la photo, véritable point faible du Fairphone 5). Mais si votre conscience écologique vous dit d’opter pour le Fairphone 5, alors nous pouvons vous le recommander sans problème.

