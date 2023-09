[Deal du jour] L’iRobot Roomba Combo i8+ est un aspirateur robot haut de gamme qui assure un nettoyage efficace. Il est doté de nombreuses fonctionnalités, dont une fonction pour laver le sol. Moins cher de 200 €, il devient plus intéressant.

C’est quoi, cette bonne promotion sur ce Roomba i8+ de iRobot ?

L’iRobot Roomba combo i8+ est normalement vendu 799,99 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 599 €.

C’est quoi, cet aspirateur robot de iRobot ?

L’iRobot Roomba i8+ est un aspirateur robot intelligent, parfaitement autonome sur la plupart des tâches qui lui sont confiées. Sa puissance d’aspiration est couplée à de nombreuses options qui facilite le nettoyage. Une fonction de cartographie intelligente lui permet de mémoriser votre intérieur pour distinguer les zones à nettoyer et effectuer des lignes droites parallèles pour aspirer le plus de surface possible au sein d’une pièce. Aidé de capteurs infrarouges, il peut aussi en théorie éviter les obstacles, même s’il se retrouve de temps à autre bloqué par un objet.

Via à l’application dédiée iRobot Home, disponible sur Android et iOS, vous pourrez consulter la carte de votre intérieur que votre compagnon a mémorisée. Sa compatibilité avec Alexa d’Amazon et Google Assistant vous permet de le contrôler au son de votre voix. Il vous suffit de prononcer « Roomba, nettoie le salon » pour qu’il se mette à la tâche. Vous pourrez aussi programmer le lancement automatique du Roomba, à l’heure de votre choix, dans la pièce de votre choix, ou programmer un ordre précis de nettoyage. Vous pouvez aussi limiter le passage dans certaines pièces. Et grâce à ses habitudes de nettoyage, le Roomba sera en mesure de vous suggérer des nettoyages personnalisés.

Le Roomba i8+ vous proposera des suggestyion de nettoyage // Source : iRobot

Est-ce que cet aspirateur robot vaut le coup à moins 600 € ?

C’est une très bonne affaire, pour un modèle d’aspirateur robot haut de gamme, fiable et performant. Ses brosses en caoutchouc permettent une aspiration efficace sur différents types de sols, et sont conçues pour un nettoyage sec ou humide. La poussière, les poils d’animaux ou les traces plus incrustées sont lavés et aspirés, grâce à un nettoyage en quatre étapes. Dommage que le Roomba i8+ perd un peu en performances sur les tapis à poil long. Et bien qu’il puisse aspirer sans problème le long des murs, les angles exigus lui donneront un peu plus de mal. Il fait néanmoins un travail efficace et vous épargne une sacrée corvée, et ce pendant plusieurs mois, grâce à sa station de vidage.

Cette dernière permet en effet à votre camarade de ménage de vider lui-même les saletés collectées. Elle peut contenir jusqu’à 60 jours de saleté et petits débris, stockés dans un sac anti-allergène. La base se vide facilement une fois pleine. Niveau autonomie, comptez environ 2 h de batterie, tout dépend du type de nettoyage et de l’état de la pièce. Concrètement, le Roomba i8+ pourra aspirer une pièce comprise entre 60 m² et 150 m², avant de retourner à sa base se reposer. Notez qu’une fois sa batterie rechargée, il reprendra le nettoyage où il l’avait arrêté.

Pour aller plus loin avec la maison connectée

👉 Si vous êtes plus aspirateurs balais, retrouvez notre guide des meilleurs modèles de 2023

👉 Connaissez-vous le projet Matter qui simplifie la domotique ?

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.