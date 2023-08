[Deal du jour] Le MacBook Air 15 profite déjà d’une réduction sur Amazon. L’ordinateur portable d’Apple possède un grand écran et d’excellentes performances, grâce à sa puce M2 maison. En promotion, il devient bien plus intéressant.

C’est quoi, cette promotion sur le MacBook Air 15 ?

Le MacBook Air 15 de 2023, avec puce M2, 8 Go RAM et un SSD de 256 Go, est normalement vendu 1 599 €. Le laptop est actuellement proposé au prix de 1 409 € sur Amazon.

C’est quoi, ce laptop d’Apple ?

Le MacBook Air 15 ressemble dans les grandes lignes au MacBook Air 13, en dehors de son écran, plus grand. Cette nouvelle version du très populaire MacBook possède donc un design toujours réussi, et des caractéristiques identiques, le tout avec d’excellentes finitions. Moins nomade, son nouveau format possède tout de même des dimensions idéales de 340 × 237 × 11.5 mm, pour un poids de 1,5 kg. Il est en toute logique un peu plus lourd que le MacBook 13, mais reste suffisamment compact pour se glisser facilement dans un sac dédié au transport des ordinateurs portables.

Sa dalle LCD Liquid Retina de 15,3 pouces, et d’une résolution de 2880 × 1864 pixels, apporte plus de confort dans le cas d’une utilisation professionnelle. L’image est lumineuse, et les contrastes et la colorimétrie parfaitement adaptés à du travail de montage ou de retouche photo, surtout avec la puce M2. Cette dernière assure en effet de faire fonctionner la plupart des logiciels avec une grande fluidité. Le filtre antireflet permet une utilisation en extérieur, tandis que la technologie True Tone adapte la luminosité à la lumière ambiante. Vous l’aurez compris, les caractéristiques de la dalle et sa taille font du MacBook Air 15 un laptop parfait pour les tâches professionnelles et pour s’immerger dans le travail.

Le MacBook Air 15 (à gauche) à côté du MacBook Air 13 (à droite). // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Ce MacBook Air 15″ est-il une bonne affaire à ce prix ?

1 409 € est un très bon prix pour ce récent MacBook, notamment si la taille de l’écran est un critère important pour vous. La puce M2 permet un usage professionnel, et son grand écran de 15 pouces est idéal pour travailler, mais aussi se détendre devant un film ou jouer à des jeux vidéo. Notre guide des meilleurs ordinateurs Apple vous aidera à trouver le modèle qui vous convient le mieux, parmi la large gamme de la marque. Sachez toutefois que malgré les grandes qualités du MacBook Air 15, d’autres modèles répondent à d’autres besoins. Le MacBook Pro 14″, par exemple, propose plus de stockage, et davantage de connectique. Le MacBook Air M1 est, quant à lui, un laptop puissant, et souvent trouvable à moins de 1 000 €.

Niveau audio, les six hauts parleurs du MacBook Air 15 sont excellents pour un laptop, et offrent un son riche et chaleureux. Enfin, en dehors des performances, la puce M2 permet aussi une autonomie d’une journée entière de travail, en fonction de l’utilisation.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre test du MacBook Air 15 pour en savoir plus sur le laptop d’Apple.

