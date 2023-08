Enregistré depuis Las Vegas, l’album live du concert d’Imagine Dragons est disponible depuis peu sur les plateformes de streaming. Problème ? Le rendu sonore n’est pas du tout à la hauteur de la technologie mobilisée.

Depuis le 28 juillet, les services de streaming comme Apple Music et Amazon Music proposent ce qui ressemble à une bonne nouvelle pour les fans d’Imagine Dragons. Le groupe a mis en ligne une version album de son dernier concert à Las Vegas, proposé en qualité Dolby Atmos, alors que le groupe avait servi de cobaye pour le premier concert en Dolby Atmos lors du CES 2023. Le show enregistré dans l’album date cependant du 22 septembre 2022, alors que le concert du CES avait eu lieu en janvier 2023.

Sur le papier, l’enregistrement d’un concert a tous les arguments pour prouver que le Dolby Atmos apporte un vrai plus quand on écoute de la musique. Son objectif est de garantir une meilleure immersion, en jouant sur la spatialisation plus précise et sur l’ajout d’une donnée verticale aux effets. Le meilleur exemple ? Un hélicoptère qui passerait au-dessus de votre tête, avec le sentiment qu’il est vraiment au plafond. La même chose peut être appliquée à une salle de concert, pour retranscrire complètement l’expérience.

Néanmoins, après avoir écouté le concert d’Imagine Dragons dans plusieurs configurations, force est de reconnaître que le résultat est décevant. C’est l’inverse d’une bonne publicité pour la technologie de Dolby, puisque passer sur du stéréo permet d’écouter le concert de manière bien plus audible.

Imagine Dragons en concert à Las Vegas // Source : Capture YouTube

Ce concert d’Imagine Dragons en Dolby Atmos n’est pas une bonne publicité pour le Dolby Atmos

Test avec des écouteurs compatibles Dolby Atmos

Preuve que le Dolby Atmos est aujourd’hui accessible : un abonnement Apple Music (il n’y a aucune formule axée sur la qualité), un iPhone et une paire de AirPods Pro suffissent pour y goûter. Hélas, ce n’est pas le concert d’Imagine Dragons qui va vous convaincre de la plus-value normalement garantie par le format.

Quand les écouteurs sont réglés sur « Audio Spatial », paramètre qui permet de profiter du Dolby Atmos, le rendu est étouffé. La voix du chanteur est écrasée et tout est plat. On est loin de la promesse d’immersion accrue, et c’est terriblement décevant (sans blague, essayez vous-même si vous le pouvez). On s’attendait à en prendre plein les oreilles, à apprécier un niveau de détails sans aucun équivalent, grâce à une scène sonore ample et précise. On est finalement loin du compte, puisque la voix du chanteur semble masquée par les applaudissements et les cris du public.

Comble, quand on repasse au mode stéréo (c’est-à-dire en désactivant « Audio Spatial »), l’écoute est beaucoup plus agréable et dynamique. L’effet 3D disparaît complètement, mais on entend enfin Imagine Dragons chanter.

Nous avons réitéré l’expérience avec un casque compatible avec l’audio spatial d’Apple : le nouveau Beats Studio Pro. Le constat est similaire : on préfère écouter l’album en stéréo plutôt qu’en Dolby Atmos.

Test avec un home cinéma compatible Dolby Atmos

La captation en Dolby Atmos a-t-elle été pensée pour une configuration plus poussée, avec des haut-parleurs disposés un peu partout dans une pièce ? Écouter du Dolby Atmos avec des écouteurs ou un casque reste illusoire quand on compare à une vraie installation associant plusieurs enceintes positionnées intelligemment. Nous avons donc mis l’album live d’Imagine Dragons à l’épreuve de la meilleure configuration Sonos possible : une barre de son Arc associée à un caisson de basse de troisième génération (oui, on pourrait en avoir deux) et deux Era 300 en satellite. Dans ces conditions, on peut profiter d’un rendu en 7.1.4. Mais, là encore, le rendu déçoit.

Le spectacle proposé demeure résolument frontal, avec des canaux arrière insuffisamment sollicités. On s’est d’ailleurs amusé à les désactiver pour voir la différence, et il n’y en avait presque aucune, signe d’une défaillance sur ce point… C’est moins étouffé qu’avec des écouteurs, mais c’est tout de même décevant.

Il existe un autre concert proposé en Dolby Atmos sur Apple Music : celui d’Indochine, diffusé au Stade de France. Là, le Dolby Atmos s’exprime à plein régime, avec cette impression d’être dans l’édifice, au milieu du public (quand on désactive les enceintes surround, on y perd beaucoup). La comparaison est douloureuse et, pour une démo, on privilégiera Indochine à Imagine Dragons.

Que faut-il en retenir ? Qu’il ne faut pas toujours se fier aux macarons et que le Dolby Atmos reste une technologie sensible qui ne pardonne rien. Tout était réuni pour faire de ce show d’Imagine Dragons une vitrine pour le Dolby Atmos, mais quelque chose a coincé (l’enregistrement trop complexe pour une retranscription parfaite ? Un souci d’encodage ? ). C’est dommage. Comme tous les formats, le Dolby Atmos reste dépendant des contenus proposés. Cette opinion vaut pour les quelques morceaux non live disponibles sur Apple Music, avec certains qui bluffent et d’autres qu’on préfère en stéréo tant ils sont dénaturés.

