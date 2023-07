Des mois après avoir annoncé une alliance, Apple et Google commencent à proposer des outils pour compliquer la vie des harceleurs. Si un AirTag suit le propriétaire d’un smartphone Android, il recevra une notification l’avertissant d’un éventuel risque.

Dans les prochains jours, utiliser un AirTag pour espionner une personne équipée d’un smartphone Android devrait se compliquer.

Dans un billet de blog paru le 27 juillet, Google annonce honorer une promesse faite en mai 2023, en collaboration avec Apple. Tous les smartphones à partir d’Android 6.0 (ce qui couvre une période de 2015 et aujourd’hui) intégreront dans les prochains jours un détecteur d’AirTag, capable d’envoyer une notification à un utilisateur si un traqueur Apple le suit. À terme, toute l’industrie veut créer un standard, pour rendre le pistage quasiment impossible.

L’industrie va dans la bonne direction

Le AirTag d’Apple représente un paradoxe. D’un côté, il est si efficace et discret qu’il a facilité le « stalking » et le harcèlement. De l’autre, puisqu’Apple est conscient du problème, il a permis à l’industrie de se remettre en question, en implémentant des garde-fous bien plus sophistiqués que ce que proposaient les autres traqueurs Bluetooth jusque-là. D’une certaine manière, le AirTag peut être vu comme un mal pour un bien, car il pourrait rendre la surveillance malintentionnée beaucoup plus compliquée.

Créés pour aider les gens à ne pas perdre leurs affaires, les AirTags peuvent être détournés. // Source : Adèle Foehrenbacher pour Numerama

Aujourd’hui, si une personne espionnée possède un iPhone, elle reçoit automatiquement une notification si un AirTag semble la suivre (si son propriétaire n’est pas à proximité).

Sur Android, c’est un peu plus compliqué. Il faut effectuer un scan manuel, à l’aide d’une application proposée par Apple sur le Play Store. De quoi rendre le stalking très facile, puisque seules les personnes qui suspectent d’être suivies penseront à utiliser l’application.

Grâce à une mise à jour des services Google, une opération transparente, la donne s’apprête à changer. Comme les iPhone, les terminaux Android peuvent désormais détecter la présence d’un AirTag en arrière-plan, les faire sonner et donner des indications sur ce qu’il faut faire. À terme, tous les traqueurs Bluetooth utiliseront cette même technologie de détection, sur iOS et Android, ce qui rendra le flicage très compliqué. Aucun appareil ne pourra ignorer la présence d’un traqueur-espion. En revanche, cela ne règle pas le problème des AirTags modifiés, sans haut-parleur, qui ne pourront toujours pas sonner. Mais une notification sera bien envoyée.

Bien sûr, les professionnels de l’espionnage pourront toujours utiliser des balises GPS, plus coûteuses et moins endurantes, mais indétectables par l’OS. Mais il leur faudra faire plus d’efforts, ce qui pourrait refaire des traqueurs Bluetooth des objets juste pratiques pour retrouver ses clés, plutôt que des objets dont on doit se méfier. Apple intègrera bientôt des changements similaires, pour qu’iOS détecte les traqueurs Tile, Samsung ou Google Find My, comme s’il s’agissait de AirTags.

