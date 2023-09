S’il est possible de connecter une ampoule, un thermostat ou même un lave-linge, pourquoi pas une serrure ? DOM, un groupe européen spécialisé dans les solutions de verrouillage mécanique et électronique, fait le pari avec sa serrure connectée DOM Roq.

Qu’est-ce qu’une bonne serrure, dans le fond ? C’est une serrure qui ferme (et ouvre) bien et qui permet de se sentir en sécurité. Le principe de la serrure connectée, c’est tout simplement de proposer une bonne serrure, mais de lui associer un moteur pour la verrouiller ou la déverrouiller et une application pour la commander à distance.

En d’autres termes, pour avoir une bonne serrure connectée, il vaut mieux se tourner vers les fabricants historiques de serrures, qui ont de l’expérience dans le domaine. C’est le cas de DOM Security, un groupe européen qui possède notamment des filiales françaises comme DOM-Metalux ou Picard Serrures, deux références du marché.

DOM Security propose depuis quelques mois une serrure connectée et intelligente : le DOM Roq. Une serrure ingénieuse qui allie la robustesse et la praticité d’une serrure traditionnelle au confort que peut apporter la connectivité.

La serrure connectée, une serrure comme les autres

Enfonçons une porte ouverte (vous l’avez ?), le DOM Roq est avant tout une serrure tout ce qu’il y a de plus classique, dotée d’un cylindre à insérer dans la porte et une clé pour l’ouvrir. Son installation nécessite de remplacer le cylindre actuel de sa porte. Il est possible de l’installer sur la grande majorité des portes, à l’exception des portes équipées de dispositif de serrure à relevage.

Le DOM Roq sait se faire discret sur une porte d’entrée.

Ce qui différencie le DOM Roq d’une serrure classique, c’est que l’on doit monter en plus un bloc qui comprend une batterie et un système de motorisation. C’est ce moteur qui va s’occuper de faire tourner le cylindre pour verrouiller ou déverrouiller la porte, automatiquement ou à distance.

Le principe, c’est donc d’avoir sur l’extérieur de la porte une serrure tout à fait classique dans laquelle on peut insérer une clé. À l’intérieur se trouve le dispositif motorisé. De cette façon, il est toujours possible d’entrer dans son logement via une bonne vieille clé et de contrôler à distance, via l’application, le moteur pour autoriser ou non l’ouverture de la porte.

Le DOM Roq est conçu de telle façon qu’en cas d’imprévu technique (une coupure de Wi-Fi, la batterie qui tombe à plat), la serrure continue de fonctionner comme une serrure classique, avec le même niveau de sécurité. Trois clés sont fournies de base dans la boîte de la serrure.

Quelles sont les possibilités offertes par une serrure connectée ?

Pour contrôler la serrure à distance, le DOM Roq est relié à une passerelle en Bluetooth, qui est elle-même reliée au Wi-Fi du logement. La serrure peut également être connectée à un clavier numérique ou un lecteur de badge, que l’on installe à côté de la porte. Et, c’est là que les possibilités offertes par une serrure connectée deviennent intéressantes.

Le bloc motorisé comprend la batterie, ce qui explique pourquoi il est aussi imposant.

La serrure connectée permet globalement trois choses : gérer les ouvertures et fermetures à distance, être notifié de l’utilisation de la serrure et automatiser son fonctionnement. Voici quelques fonctionnalités disponibles depuis l’application DOM Roq :

Enclencher le verrouillage de la serrure automatiquement quand la porte est fermée depuis un certain temps

Mettre en place des plages horaires d’ouverture ou de fermeture de la porte

Gérer les autorisations de badges et de codes d’ouverture de la porte

Utiliser un smartphone, en Bluetooth, pour ouvrir la porte

Être notifié lors de l’utilisation d’un badge ou d’un code pour ouvrir la porte

Savoir à quelle heure et quel jour la porte a été ouverte ou fermée

Être alerté en cas de tentative d’intrusion

Dans les faits, une serrure connectée se révèle particulièrement pratique si vous avez besoin d’accorder régulièrement des accès à votre logement à des personnes extérieures. Pour un agent d’entretien, pour des personnes qui louent un logement ou des employés d’une entreprise, c’est l’une des meilleures solutions en termes de flexibilité et de sécurité. C’est aussi une bonne solution de sécurité si vous avez des enfants.

La serrure connectée DOM Roq est également capable de reconnaître des tentatives d’effractions, via les vibrations de la porte et de la serrure, et de prévenir l’utilisateur sur l’application. Mieux, en l’associant à l’écosystème domotique TaHoma de Somfy, il est ensuite possible de créer des scénarios de sécurité. Par exemple « je suis notifié d’une intrusion, ma serrure se verrouille, mon alarme et ma caméra se déclenchent, ma lumière s’allume ». En s’associant au spécialiste de la domotique, Dom Security assure à sa serrure connectée d’être compatible avec un environnement efficace et très abouti.

Quid de la sécurité et de l’autonomie ?

Aucun système connecté n’est infaillible et les serrures connectées ne sont pas épargnées. Pour garantir la sécurité de la connexion internet, les communications entre la console et l’application sont chiffrées via la norme de chiffrement AES 256, un standard en matière de sécurité informatique.

Quelle autonomie attendre d’une telle serrure ? DOM assure que son DOM Roq est capable de tenir 3 000 utilisations sans avoir à recharger la batterie ou un an d’autonomie. La batterie en elle-même est détachable de la serrure et se recharge en huit heures via un câble USB Type-C.

Notez pour finir sur le sujet de la sécurité que l’installation d’une serrure connectée ne modifie pas votre contrat d’assurance. Il n’est pas nécessaire de faire une déclaration préalable.

Est-ce compliqué d’installer une serrure connectée comme le DOM Roq ?

Si vous avez l’âme bricoleuse, le montage et l’installation d’une serrure DOM Roq n’est pas particulièrement complexe. En fonction de la porte, le montage ne demande qu’une petite demi-heure. Dans le cas contraire, DOM propose sur son site web de trouver un installateur DOM Roq agréé à proximité de chez vous.

Pour vérifier la compatibilité de votre porte avec cette serrure connectée, DOM propose sur son site web un configurateur.