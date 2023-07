Réduire ses frais bancaires et gagner un peu d’argent au passage, voilà la promesse faite par Fortuneo avec son offre de bienvenue. La banque en ligne offre une prime pouvant aller jusqu’à 150 euros pour toute première ouverture d’un compte, avec une carte bancaire, sous conditions.

Abandonner un établissement bancaire traditionnel au profit d’une banque en ligne présente de nombreux avantages : moins de paperasses, moins de frais, mais une plus grande liberté dans la gestion de son compte. Malgré ces atouts non négligeables, le grand public n’a pas migré massivement vers ces établissements d’un nouveau genre pour y héberger leurs comptes.

La relative nouveauté de ce secteur. La jeunesse et la multiplicité des acteurs. L’arrêt d’activité très récente d’Orange Bank. Autant d’éléments qui peuvent laisser planer un doute sur la fiabilité et la pérennité de ces établissements d’un nouveau genre. Et pourtant…

Créée il y a plus de 20 ans, adossée à un grand groupe bancaire français, récompensée régulièrement, Fortuneo tient sans sourciller la comparaison avec une banque classique. Mieux, l’établissement gâte ses clients. Pendant quelques jours seulement et grâce au code FTOB0723*, une prime de bienvenue de 150 euros pour l’ouverture d’un compte est offerte. Deux conditions à respecter toutefois : opter pour une carte Fosfo ou Gold Mastercard et d’effectuer au moins 5 paiements dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte.

Pourquoi ouvrir un compte chez Fortuneo ?

La réponse à cette question repose sur plusieurs critères. Tout d’abord, et c’est assez rare pour le souligner, Fortuneo est la seule banque en ligne rentable en France.

Autre argument en faveur de Fortuneo : la simplicité. Contrairement aux structures traditionnelles, il s’agit d’une banque totalement dématérialisée. Vous n’aurez donc pas besoin de vous rendre régulièrement à une agence, sachant que tout peut se faire en ligne, simplement, depuis le site ou l’application de Fortuneo. Pour autant, en cas de besoin, des conseillers sont joignables par téléphone.

Fortuneo a été récompensé pour ses différentes cartes, Fosfo ou Gold // Source de l’image : Fortuneo

Enfin, et c’est sans doute là le véritable atout de Fortuneo : ses tarifs. Ce n’est pas pour rien si cette banque a reçu cette année le trophée PriceBank de la banque la moins chère.

Pour commencer, chez Fortuneo la carte bancaire est gratuite (sous conditions). Il ne reste qu’à choisir entre les formules proposées par l’établissement, que ce soit la Fosfo, ou la Gold Mastercard.

En ouvrant un compte dans cet établissement, vous ne paierez aucun frais de tenue de compte et pour de nombreuses opérations telles que l’émission de virement ou de prélèvement SEPA. Les paiements et retraits***, que ce soit en France ou à l’étranger, sont aussi gratuits avec les cartes bancaires fournies par Fortuneo.

Comment piloter son compte Fortuneo ?

Fortuneo ne fonctionne pas comme une banque traditionnelle dans la mesure où elle ne dispose pas d’agences physiques. En lieu et place, elle possède une application mobile très complète qui permet de conduire la tenue des comptes au quotidien. Grâce à elle, il est possible de :

connaître le solde des comptes enregistrés chez Fortuneo (courant ou épargne) ;

gérer la carte bancaire associée au compte (plafonds, blocage ou déblocage, etc) ;

ordonner des virements SEPA ponctuels ou permanents.

Mais ce n’est pas tout. Cette application, véritable sésame vers la gestion de votre compte, dispose aussi de quelques fonctionnalités supplémentaires très utiles. Grâce à elle, il est possible de transférer des fonds en quelques clics via Paylib, ou encore d’obtenir un numéro de carte virtuelle pour réaliser un paiement unique sur internet.

Fortuneo propose sur Android et iOS une application pour gérer ses comptes et ses cartes // Source : Fortuneo

L’application Fortuneo est disponible sur Android et iOS et la version disponible sur un navigateur web est encore plus complète. En cas de besoin, le service client, ainsi que les conseillers, peuvent être joints facilement par téléphone ou par courriel.

Quels sont les services annexes proposés par Fortuneo ?

Ce n’est pas parce que Fortuneo est une banque en ligne qu’il ne s’agit pas avant tout d’une banque. À ce titre, l’établissement propose de nombreux services en sus de l’ouverture et de la tenue d’un compte de dépôt. Il est ainsi possible de déposer ses économies sur des produits d’épargne tels que le Livret A, le Livret+ (compte sur livret) ou le LDDS.

L’application Fortuneo permet aussi de suivre les cours des marchés financiers // Source : Fortuneo

Fortuneo propose aussi des produits plus exotiques, tels que des contrats d’assurance-vie ou des PEA (Plan d’Épargne en Action)****. Les plus aventureux ont même la possibilité d’investir sur le marché des titres avec un compte Bourse. Sachez enfin que Fortuneo est en mesure de proposer aussi bien des prêts personnels (grâce à Younited Credit) que des prêts immobiliers.

Comment bénéficier de la prime de bienvenue proposée par Fortuneo ?

Simplicité de gestion, offre de services particulièrement complète, grille tarifaire basse : les arguments en faveur de Fortuneo sont nombreux. La banque en ligne ne s’arrête pas là et propose très régulièrement une prime de bienvenue pour ses nouveaux clients. C’est actuellement le cas.

Jusqu’au 19 juillet inclus, les nouveaux clients qui optent pour la carte Fosfo ou pour la carte Gold Mastercard pourront obtenir une prime de 70 ou 150 euros à l’ouverture de leur compte. Cette offre est toutefois soumise à conditions*, et demande de respecter quelques consignes. Pour acquérir cette prime, voilà comment procéder :

lors de la demande d’ouverture de compte (avant le 19/07), n’oubliez surtout pas d’utiliser le code FTOB0723 * ;

* ; pour que tout se déroule sans anicroches, envoyez toutes les pièces justificatives demandées à Fortuneo avant le 2 aout ;

une fois les demandes d’ouverture et d’octroi de la carte sont validés par Fortuneo, vous disposez de 90 jours pour effectuer cinq paiements avec votre nouvelle carte bancaire, Fosfo ou Gold Mastercard selon ce que vous avez choisi.

Si tout a été fait dans les règles, Fortuneo vous versera votre prime de bienvenue directement sur votre compte en banque.

* Mentions légales de l’opération Fortuneo.

** La délivrance d’une carte bancaire Fosfo Mastercard, Gold CB Mastercard et World Elite CB Mastercard est soumise à l’acceptation de la demande par Fortuneo, sous réserve de remplir les conditions d’octroi en vigueur. Gratuité sous réserve de remplir les conditions tarifaires en vigueur (voir Fiche tarifaire).

*** Hors frais éventuels prélevés par l’établissement propriétaire du distributeur.

**** Supports d’investissement présentant des risques de perte en capital. Contacter les experts de Fortuneo pour obtenir des informations et conseils précis en la matière.

