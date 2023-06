[Deal du Jour] Le casque Sony WH-CH720N est un casque Bluetooth qui emprunte certaines caractéristiques des modèles haut de gamme. Moins onéreux, il offre de bonnes performances pour un prix bien plus bas, surtout en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce casque sans fil de Sony ?

Le casque WH-CH720N est normalement commercialisé 149,99 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 119 €.

C’est quoi, ce casque à réduction de bruit ?

Le WH-CH720N possède un design épuré, dans la lignée de ce que fait Sony avec ses autres modèles. Il n’a pas vraiment de personnalité, mais son style, avec ses lignes harmonieuses et son arceau bien intégré, est dans l’air du temps. La qualité de fabrication est soignée, malgré une conception 100 % plastique qui peut sembler bon marché au premier abord. Le WH-CH720N ne peut malheureusement pas se replier sur lui-même, mais l’ensemble est léger (192 g) et compact, et se transporte facilement. Le confort est aussi au rendez-vous, avec des coussinets doux et un arceau rembourré, parfait pour les longues heures d’écoute.

Des boutons sont présents sur les oreillettes. Le bouton pour allumer le casque se situe sur l’oreillette gauche, tandis que sur la droite, vous trouverez les boutons de volume, lecture/pause, ainsi que le bouton pour basculer parmi les différents modes de réduction de bruit. Le tout est parfaitement intégré au casque, mais il faudra un petit temps d’adaptation pour vous habituer à l’emplacement des boutons. L’application Headphones de Sony est de la partie et propose des réglages classiques, dont un égaliseur à 5 bandes ou l’optimisation de l’ANC. Pour un casque milieu de gamme, les fonctions présentes dans l’appli sont appréciables. Un tour dans notre guide des meilleurs casques audio de 2023 vous aidera à comparer le WH-CH720N avec d’autres casques.

Le Sony WH-CH720N est un casque compact // Source : Sony

Est-ce que ce casque de Sony vaut le coup à ce prix ?

Déjà abordable à son prix de base, ce casque de Sony est une excellente affaire à moins de 120 €. En plus de l’isolation passive qui fait déjà un bon travail, Sony accompagne le WH-CH720N du processeur Sony V1, déjà présent dans les modèles de casques et d’écouteurs de la gamme supérieure. Grâce à elle, la réduction de bruit active est excellente, du moins pour du milieu de gamme. Malheureusement, la puce seule ne fait pas tout, et les performances ne sont pas au niveau de casques plus premium. Le mode Transparence fait un travail correct pour ne pas vous couper de votre environnement sans trop dénaturer l’audio.

Côté audio d’ailleurs, le rendu sonore est précis et chaleureux. La technologie DSEE optimise la restitution des fichiers audio numériques, pour des pistes en théorie mieux équilibrées. Les basses sont bien présentes, et les médiums et aiguës sont parfaitement retranscrits. L’ensemble est riche et sonne naturel la plupart du temps. Niveau autonomie enfin, Sony promet 35 heures d’écoute, réduction de bruit activée, et presque 50 heures sans. Soit une excellente autonomie. Le WH-CH720N est de plus compatible avec la charge rapide. Trois minutes de charge permettent au casque de récupérer une bonne heure de lecture.

