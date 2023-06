[Deal du jour] Les Jabra Elite 85T sont sortis en 2021. À ce jour, ils restent encore d’excellents écouteurs sans fil à réduction de bruit active. Ils sont en ce moment bien plus abordables, grâce à cette baisse de prix sur La Fnac.

C’est quoi, la promotion sur ces écouteurs de Jabra ?

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 85t sont habituellement vendus autour de 230 €. Ils sont en ce moment proposés au prix de 149,99 € sur le site de La Fnac.

C’est quoi, ces écouteurs Jabra Elite 85t ?

Jabra propose des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme, au très bon maintient. Ils se logent profondément dans le conduit auditif et restent confortables, même pendant une longue écoute. Ils s’accompagnent de trois embouts en silicone, de tailles différentes. Malgré le fait qu’ils se tiennent très bien dans l’oreille, ce ne sont pas vraiment les écouteurs à privilégier pour les sessions de sport. En effet, en dehors des trajets du quotidien, où les écouteurs ne risquent pas de se déloger, la pratique du sport est déconseillée, au risque de voir vos écouteurs glisser et tomber régulièrement. Notez qu’ils sont tout de même certifiés IPX4 et résistent aux projections d’eau et, ironiquement, à la transpiration,

Les Elite 85T délivrent un son chaleureux, avec de bons graves et des médiums parfaitement équilibrés. L’égaliseur, disponible via l’application très complète de Jabra Sound+ (iOS et Android), vous permet d’adapter l’audio selon vos préférences. L’app offre une interface intuitive, pour paramétrer le rendu sonore de vos écouteurs donc, mais aussi optimiser leur placement dans l’oreille, ou assigner les commandes sur les boutons des oreillettes.

Bien qu’ils ne soient pas recommandés pour le sport, les 85t possèdent un bon maintient // Source : Jabra

Est-ce que ces écouteurs sans fil valent le coup à ce prix ?

À moins de 150 €, les Jabra Elite 85t sont une excellente affaire. Consultez notre guide des meilleurs écouteurs de 2023 pour vous faire une idée de ce qu’ils proposent. Jabra mise tout sur sa réduction de bruit active. L’isolation est une franche réussite, et les écouteurs parviennent à filtrer la grande majorité des bruits environnants. Cinq niveaux de réduction de bruit sont proposés pour adapter l’ANC à vos préférences et à votre confort. Cinq niveaux de transparence sont aussi de la partie, pour vous laisser davantage conscient de votre environnement.

Niveau autonomie, les Jabra Elite 85T vous tiendront environ 7 h d’écoute, avec la réduction de bruit activée. Comptez un peu plus d’ 1 h pour les recharger à 100 %. Le boîtier prolonge l’autonomie d’une vingtaine heures et se recharge par USB-C ou par induction.

Pour vous aller plus loin

👉 Consultez notre test des Jabra Elite 75t, les prédécesseurs de 85t

