[Deal du jour] Les écouteurs sans fil Jabra Elite 7 Active sont d’excellents modèles pour un usage sportif. Ils offrent en effet un bon maintien, sont étanches et confortables. Ils passent en ce moment sous les 100 €.

C’est quoi, la promotion sur ces écouteurs sans fil de Jabra ?

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 7 Active sont vendus autour de 179,99 € à leur sortie. Ils sont en ce moment proposés au prix de 99,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ces écouteurs Jabra Elite ?

Les Jabra Elite 7 Active sont des écouteurs sans fil conçus pour le sport. Ils sont dotés d’un excellent maintien, grâce à la technologie Jabra ShakeGrip qui permet de garder les oreillettes bien en place. Avec leur format intra-auriculaire, ils s’enfoncent profondément à l’intérieur de l’oreille et sont de plus agréables à porter, avec un poids de seulement 5,4 g. Ils se font donc rapidement oublier même pendant une longue écoute. Leur certification IP57 les rend étanches à la poussière et permet une courte immersion dans l’eau.

Niveau confort toujours, la réduction de bruit active peut apporter une sensation de pression désagréable à long terme. D’autant plus que l’ANC n’est pas le plus performant dans cette catégorie de prix. Vous pourrez toutefois le configurer à votre convenance dans l’application Jabra Sound+, disponible sur iOS et Android. Le mode Transparence permet de laisser passer efficacement les bruits extérieurs sans dénaturer l’audio. Ce mode semble logiquement plus approprié pendant la pratique d’un sport.

Les Jabra Elite 7 Active sont certifiés IP57 // Source : Jabra

Est-ce que ces écouteurs Jabra Elite 7 Active sont une bonne affaire ?

Moins de 100 € c’est une excellente affaire. Niveau audio, le rendu des pistes sonores est de bonne qualité, avec des basses bien présentes, et des médiums fidèlement retranscrits. L’ensemble est propre et équilibré, sauf à fort volume, où le son sonnera un peu plus métallique et agressif. L’égaliseur présent dans l’application permet de régler l’audio à votre convenance.

Les Jabra Elite 7 Active embarquent des surfaces tactiles sur les oreillettes, pour naviguer entre les pistes, changer les modes d’écoute ou utiliser les assistants vocaux Google Assistant ou Alexa ou le kit mains libres. Enfin, niveau autonomie, comptez jusqu’à 30 heures d’écoute avec le boitier de charge. La recharge par USB-C ou sans fil permet de récupérer 50 % de batterie en 30 minutes.

