[Deal du Jour] Dans le secteur des aspirateurs robot, la marque iRobot a su s’imposer comme un fabricant de référence. La marque propose toute une gamme d’aspirateurs robots performants. En plus d’être connecté, le Roomba i3+ est intelligent et dispose d’une station de vidange. Il est en ce moment en promotion à moins de 350 €.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur robot connecté ?

Le Roomba i3+ est vendu autour de 500 € sur divers sites marchands. Dans le cadre d’une vente flash, il est en ce moment proposé au prix de 349,99 € chez Darty et La Fnac.

C’est quoi cet aspirateur robot Roomba i3+ avec sa station de vidange ?

L’aspirateur robot Roomba i3+ de la marque iRobot est un modèle performant, malgré certaines fonctions absentes, dont ses confrères sont dotés. Il possède une aspiration efficace, et est capable de nettoyer une pièce de façon méthodique. Bien qu’il ne possède pas de caméra comme les modèles plus premium, son système de navigation intelligente lui permet de contourner les difficultés. À l’aide de capteurs de suivi, il peut, en effet, éviter les obstacles rencontrés, comme des pieds de table ou des jouets. De plus, il garde en mémoire le chemin parcouru, afin de ne pas repasser plusieurs fois au même endroit. Une fois la zone ciblée entièrement nettoyée, il peut poursuivre son nettoyage.

Le Roomba i3+ s’accompagne de la technologie Dirt Detect. Cette dernière permet de cibler les endroits vraiment sales et poussiéreux pour y accorder plus d’attention, par un temps de passage plus long et méthodique. Malheureusement, même si les technologies embarquées suffisent à un nettoyage correct, cet aspirateur robot perd de son efficacité sur les moquettes, les tapis épais, ou les sols aux tâches incrustés. Ses deux brosses centrales sont tout de même capables de s’attaquer à la plupart des surfaces. La brosse latérale, quant à elle, se charge des poussières près des murs et le long des plinthes. Notez que le Roomba i3+ est capable de vider son bac tout seul, grâce à sa station de vidange.

L’application dédiée est très utile // Source : IRobot

Cette promo sur le Roomba i3+ de iRobot est-elle une bonne affaire ?



Moins de 350 €, c’est une très bonne affaire. Le Roomba i3+ s’utilise facilement à l’aide de l’application dédiée. Il est compatible avec Alexa et Google Assistant, et peut se commander au son de votre voix. Niveau décibels d’ailleurs, ce n’est pas le plus discret des robots aspirateurs, mais le bruit arrive tout de même à se faire oublier. Son niveau sonore est correct lorsqu’il est au travail, mais augmente considérablement lorsqu’il retourne à sa base pour le vidage.

En matière d’autonomie, sa batterie lui permet de tenir environ 90 minutes pour un temps de charge de 2 h. Enfin, l’application d’iRobot vous permet de choisir un nettoyage en profondeur ou un nettoyage rapide. Vous pourrez aussi définir un planning de nettoyage ou choisir parmi les programmes personnalisés disponibles.

Pour en savoir plus sur les aspirateurs robots

👉 Consultez notre article sur le rachat de la société iRobot par Amazon

👉 Consultez notre article sur l’indice de réparabilité des robots aspirateurs

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.