Le magazine allemand Die Aktuelle s’est amusé à publier une interview de Michael Schumacher réalisée via une IA. La limite éthique est d’autant plus franchie que, mise en Une du média, rien n’indiquait clairement que cet entretien était faux.

La rédactrice en chef du magazine allemand Die Aktuelle a été suspendue. En cause ? Avoir mené, et publié en Une du média, une interview du plus célèbre champion de Formule 1, Michael Schumacher. Sauf que cet entretien n’a jamais eu lieu. Pire, il a été fait via un chatbot — une intelligence artificielle conversationnelle.

En couverture de Die Aktuelle, dans le numéro daté du 15 avril 2023, on trouve une photo du pilote accompagné d’un titre tapageur : « Michael Schumacher, La Première Interview, star internationale ». Puis, en plus petit, une seule vague indication suggérant que rien de ceci n’est réel : « cela semble faussement réel ». Il faut ouvrir le magazine pour découvrir, dans l’article, que ce n’était qu’une IA.

Il ne s’agit pas de ChatGPT, mais d’une plateforme équivalente : Character.ai. Encore en version bêta, celle-ci permet de créer des personnages fictifs pour dialoguer avec eux, mais aussi de parler avec des simulations de célébrités. Le catalogue est vaste, Character.ai ayant Ariana Grande, Elon Musk, Albert Einstein, et bien d’autres, sous forme d’intelligence artificielle.

Le site Character.ai dans la section des célébrités. // Source : Capture d’écran

C’est ainsi que Die Aktuelle a généré une fausse interview avec Schumacher, évoquant notamment sa santé — rien de très impressionnant et surtout des banalités. « Avec l’aide de mon staff, je peux me tenir debout tout seul et même faire quelques pas », déclare par exemple l’intelligence artificielle inspirée du pilote. « Ma femme et mes enfants ont été une bénédiction pour moi et sans eux, je n’y serais pas parvenu (…). Naturellement, ils sont aussi très tristes de ce qui s’est passé. »

Un article « de mauvais goût et trompeur »

Couverture du 15 avril 2023. // Source : Die Aktuelle

Le choix éditorial est d’autant plus glauque que Michael Schumacher est dans un état de santé critique. En 2013, il a subi un violent traumatisme crânien après un accident de Ski, à Méribel. Temporairement plongé dans le coma, il est réveillé un an plus tard, puis entre en phase de rééducation. Mais il garde aujourd’hui d’importantes séquelles : il ne peut plus marcher, ni même se tenir debout, ni communiquer aisément. Depuis lors, il n’a pas donné d’interview, ni fait d’apparition publique, et sa famille ne donne pas de détails sur sa situation — afin de préserver sa vie privée.

La démarche de Die Aktuelle a, de fait, provoqué un tollé. Une semaine plus tard, le magazine a publié un communiqué, sur le site de son éditeur FUNKE, pour présenter ses excuses à la famille du pilote. « Cet article de mauvais goût et trompeur n’aurait jamais dû être publié. Il ne correspond en aucun cas aux normes du journalisme tel que nous — et nos lecteurs — l’attendons d’une maison d’édition comme FUNKE », écrit la directrice des magazines, Bianca Pohlmann. Et c’est ainsi qu’Anne Hoffmann, qui assurait la rédaction en chef de Die Aktuelle depuis 2009, a été relevée de ses fonctions.

La limite éthique est franchie à plusieurs titres. Le fait même de publier une interview entièrement imaginaire d’une personnalité, sans son consentement qui plus est, relève déjà d’un problème. Ne pas l’indiquer clairement dès la Une ajoute une couche supplémentaire malsaine à la démarche, qui n’a rien de journalistique.

L’usage des IA, en pleine explosion ces derniers mois, pose de plus en plus de questions quant à leur délimitation au quotidien, en particulier dans l’industrie culturelle. Les entreprises prennent des positions et des règles, favorables ou défavorables aux IA, pour certaines tâches. Par exemple, en France, Le Livre de Poche a décidé de bannir les IA génératives d’images comme Midjourney pour ses couvertures.

