[Deal du Jour] L’iRobot Roomba 697 est un aspirateur robot parfait pour éliminer la poussière et vous aider dans votre ménage, sans se ruiner. Doté du strict minimum, il regroupe tout de même l’essentiel pour un nettoyage efficace. Il est en ce moment disponible à moins de 220 €.

C’est quoi, la promo sur l’aspirateur robot Roomba 697 ?

Le Roomba 697 Dirt Detect se vend habituellement autour de 300 €. Il est actuellement proposé sur Rue du Commerce au prix de 219 €.

C’est quoi, cet aspirateur connecté d’iRobot ?

iRobot possède toute une gamme étendue d’aspirateurs robots, de l’entrée de gamme aux modèles prémium. Le Roomba 697 appartient à la première catégorie, mais est suffisamment performant pour nettoyer les sols avec efficacité. Son design arrondi est classique et il ressemble à la plupart de ses confrères. D’une hauteur de 9,3 cm, il peut facilement se faufiler sous la plupart des meubles. Il est de plus pourvu d’une tête de nettoyage auto-ajustable, qui adapte sa hauteur pour nettoyer les moquettes ou les sols durs.

Deux brosses multisurfaces se chargent de capturer la poussière et autres débris. La première de ces brosses peut détacher et déloger la saleté sur le sol, tandis que la deuxième aspire les débris. Ne vous attendez pas à des miracles sur les saletés les plus incrustées. Dépourvu de fonction lavante, le Roomba 697 se contente d’aspirer. Une troisième brosse latérale permet de déloger les saletés le long des murs et dans les coins. Un combo de trois brosses toutefois efficaces qui remplace aisément un aspirateur manuel.

Le Roomba 697 peut facilement aspirer moquette et tapis // Source : iRobot

Est-ce que le Roomba 697 est une bonne affaire à ce prix ?

C’est une bonne affaire pour un aspirateur robot qui va à l’essentiel. L’absence d’une base de vidage ou de fonction lavante limite son utilisation. Mais à ce prix, il reste une excellente affaire pour les petites surfaces à nettoyer. Le Roomba 697 possède un capteur de saletés, appelé Dirt Detect. Ce dernier indique à votre robot les zones les plus sales afin qu’il les nettoie en profondeur, ou fasse plusieurs passages. Sa technologie de navigation lui permet d’éviter certains objets au sol, pour ne pas se prendre inutilement les roues dans un obstacle.

Le Roomba 697 est doté de plusieurs fonctionnalités intelligentes, utilisable avec l’application iRobot Home. Grâce à vos habitudes de nettoyage, il peut vous faire des suggestions pour un ménage personnalisé, ou vous suggérer des nettoyages supplémentaires dans des cas précis. Sa compatibilité avec Alexa d’Amazon et Google Assistant vous permet de le contrôler au son de votre voix. Enfin, niveau autonomie, comptez environ 1 h 30 de batterie.

