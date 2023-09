[Deal du jour] L’iRobot Roomba Combo i8+ et le Roborock S8 sont des modèles haut de gamme fiables et performants. Ils sont aussi dotés de plusieurs fonctionnalités bienvenues, pour faciliter le ménage. Ces deux modèles sont actuellement en promotion.

C’est quoi, les promotions sur ces aspirateurs robots ?

L’iRobot Roomba Combo i8+ est normalement vendu 799,99 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 599 €.

L’aspirateur robot Roborock S8 est commercialisé 699 € à son lancement. Il est en ce moment au prix de 564,30 € sur Rue du Commerce.

C’est quoi, le robot aspirateur Roomba Combo i8+ ?

Le Roomba i8+ est un aspirateur robot malin et autonome. Sa puissance d’aspiration est couplée à une fonction de cartographie intelligente, afin de mémoriser votre intérieur et distinguer les zones à nettoyer. Votre compagnon de ménage aspire ainsi la plus grande surface possible au sein d’une pièce. Ses capteurs infrarouges l’aident à éviter les obstacles, ce qui ne l’empêche pas d’être bloqué par un objet de temps à autre. Ses brosses en caoutchouc le rendent efficace sur tous types de sols, pour un nettoyage sec ou humide, et les résidus et les traces incrustées sont lavées et aspirées. Bien qu’il puisse aspirer le long des murs, les angles exigus et les coins lui donneront un peu plus de mal.

L’application iRobot Home, disponible sur Android et iOS, met à votre disposition la carte de votre intérieur mémorisée par le Roomba. Compatible avec Alexa d’Amazon et Google Assistant, vous pourrez le contrôler au son de votre voix, avec de simples commandes. Vous pourrez aussi programmer son lancement à l’heure de votre choix, dans la pièce de votre choix. Ses habitudes de nettoyage en tête, le Roomba est en mesure de vous suggérer des nettoyages personnalisés. Niveau autonomie, comptez environ 2 h de batterie, ou le nettoyage d’une pièce entre 60 m² et 150 m², avant le retour à la base pour se recharger. Cette dernière permet aussi à votre camarade de vider lui-même les saletés collectées. Elle peut contenir jusqu’à 60 jours de déchet, stocké dans un sac anti-allergène.

Le Roomba i8+ vous proposera des suggestion de nettoyage // Source : iRobot

C’est quoi, le robot aspirateur Roborock S8 ?

Le Roborock S8 est, lui aussi, un robot intelligent. Il est doté de capteurs pour éviter les obstacles, et peut même identifier les objets sur le chemin et les marquer sur une carte, pour optimiser ses futurs passages. Vous pourrez bien sûr vérifier les objets identifiés via l’application. Le S8 peut lui aussi cartographier votre intérieur pour circuler efficacement dans les pièces. Il lui arrive cependant d’oublier certains endroits, ou de repasser dans d’autres. Sa brosse DuoRoller et son combo serpillière et réservoir d’eau lave le sol efficacement. L’aspiration est quant à elle puissante et efficace, malheureusement moins sur les tapis épais, à moins de mettre le mode de puissance maximum, au détriment de la batterie.

L’application dédiée vous permet de piloter votre S8 facilement, et de gérer les informations de l’aspirateur. Vous y retrouverez la cartographie, pourrez planifier un ordre de nettoyage des pièces, une heure de passage, ainsi que le mode d’aspiration pour chaque endroit. Niveau autonomie, le S8 tient 3 h en mode normal, et 1 h 30 en mode Max+, avant de retourner à sa station de charge. Cette dernière, à la différence du Roomba, n’est qu’une simple station de recharge. À vous de vider l’aspirateur.

Le Roborock S8 s’accompagne de l’application dédiée // Source : Roborock

Pour aller plus loin avec les aspirateurs robots

👉 Consultez notre article sur la réparabilité des aspirateurs robots

👉 Si vous êtes plus aspirateurs balais, retrouvez notre guide des meilleurs modèles de 2023

👉 Connaissez-vous le projet Matter qui simplifie la domotique ?

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.