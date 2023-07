[Deal du jour] Le Roomba i7+ est un excellent allié pour votre ménage quotidien. Ce modèle, facile à prendre en main, dispose aussi d’une base de vidage pour vraiment vous faciliter la tâche. Il devient bien plus intéressant en promo pour les soldes.

C’est quoi, la promotion sur l’aspirateur robot Roomba i7+ ?

Le iRobot Roomba i7+ est vendu 929 € sur le site officiel de la marque, et souvent trouvable autour de 750 €. Pour les soldes d’été, il est proposé au prix de 489 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, ce robot aspirateur d’iRobot ?

L’iRobot Roomba i7+ est un aspirateur robot intelligent qui offre une bonne puissance d’aspiration, couplée à de nombreuses options. Ses deux brosses en caoutchouc permettent une aspiration efficace sur différents types de sols et tapis, moquettes comprises. La poussière, les poils d’animaux et autres saletés accumulées sur votre sol sont aspirés grâce à deux puissants extracteurs en caoutchouc. La brosse latérale, utile pour les murs et les angles, se charge de ramener les saletés présentes dans les recoins. Dommage que le Roomba i7+ ait un peu plus de mal sur les tapis à poil long, ou dans les angles exigus.

Sa hauteur de moins de 10 cm l’aide à se faufiler sous quelques meubles, bien qu’il préfèrera contourner la plupart. Sa fonction de cartographie intelligente, et la technologie Dirt Detect, permettent de faire un repérage de votre intérieur. Le Roomba i7+ peut ainsi distinguer les zones à nettoyer et se diriger de lui-même vers les endroits qui nécessitent plus de passages. Enfin, des capteurs infrarouges l’aident à contourner les obstacles afin d’éviter le plus possible des chocs avec des meubles, des objets ou des chevilles.

Vous pouvez définir des zones personnalisées pour éviter, par exemple, que votre Roomba ne mange les croquettes de Gribouille // Source : iRobot

Est-ce que le Roomba i7+ est une bonne affaire en solde ?

C’est une excellente affaire, pour un modèle haut de gamme d’une marque d’aspirateurs robots fiable et performante. Le Roomba i7+ s’utilise facilement à l’aide de l’application dédiée disponible sur Android et iOS. Il est compatible avec Alexa d’Amazon et Google Assistant, et peut donc se commander au son de votre voix. L’application Home est aussi utile pour programmer le lancement automatique du Roomba, ou choisir une pièce spécifique et un ordre précis de nettoyage. Ses habitudes de nettoyage l’aident d’ailleurs à vous proposer des suggestions personnalisées pour gagner du temps. Via l’appli, vous pourrez consulter la carte de votre intérieur ou le temps de nettoyage de chaque pièce.

La station de vidage, propre à ce modèle, permet au Roomba de vider lui-même les saletés collectées. Elle peut collecter jusqu’à 60 jours de déchets, stockés dans un sac anti-allergène, qui se vide aisément. Enfin, l’autonomie du Roomba i7 est d’environ 1 h. Une fois vidé de sa batterie, il retourne automatiquement à sa station de recharge. Sa batterie rechargée, il reprendra le nettoyage là où il l’avait arrêté.

