Meta propose une nouvelle manière d’utiliser les IA avec Segment Anything, un outil qui pourrait faciliter le travail de nombreux créateurs.

Que ce soit avec Midjourney, ChatGPT et bien d’autres logiciels, l’IA est partout. Même chez Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. La firme californienne a déjà lancé plusieurs initiatives, avec plus ou moins de succès. C’est le cas de LLaMA, un modèle de langage rival de GPT-3 et GPT-4, qui sert à alimenter ChatGPT.

En plus de ce logiciel, Meta a annoncé le 5 avril l’arrivée d’une IA capable d’identifier chaque élément dans une image. Ce projet est livré avec un ensemble de données d’annotations d’images qui serait, selon le groupe, le plus important dans le domaine.

C’est la section recherche de l’entreprise qui a indiqué l’arrivée de cette IA. Baptisée Segment Anything Model (SAM), elle peut identifier des objets dans des images et des vidéos. Elle peut même réagir face à des objets ne font pas partie de l’ensemble de données avec lesquelles elle a été entraînée lors sa création.

Une IA disponible en test et simple d’usage

Pour fonctionner, SAM propose de sélectionner des objets en cliquant dessus ou en écrivant des prompts — c’est-à-dire des instructions que l’on donne à l’IA. Dans une démo que vous pouvez tester, il est possible de sélectionner n’importe quel objet. Ici, il est possible de sélectionner le chien, mais aussi l’herbe, voire les arbres.

Ici, c’est un chien qui a pu être sélectionné. // Source : Capture d’écran Numerama

Meta utilise déjà en interne une technologie similaire à celle SAM pour des activités telles que le tag des photos, la modération des contenus ou pour déterminer quels posts recommander aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram. Avec ce lancement destiné au grand public, Meta souhaite élargir son IA, qui pourrait « être utilisé pour alimenter des applications dans de nombreux domaines qui nécessitent de trouver et de segmenter n’importe quel objet dans n’importe quelle image. »

Une IA qui offre des perspectives d’usage

Mais ce n’est pas la seule utilisation que Meta prédit pour SAM. Selon l’entreprise, l’IA pourrait être utilisée dans de la VR ou « pour faciliter l’étude scientifique des phénomènes naturels sur Terre ou même dans l’espace, en localisant par exemple des animaux ou des objets à étudier et à suivre ».

Il n’est également pas impossible que SAM permette de sélectionner des objets dans une image pour les rechercher sur Facebook, Instagram ou d’autres sites web. Un fonctionnement similaire à Google Lens, un outil de reconnaissance visuel qui permet de faire des recherches à partir d’une photo.

On peut aussi imaginer que les créateurs de contenus vont aussi trouver un intérêt à SAM, qui pourrait leur permettre d’exporter un objet précis d’une image pour leurs projets, sans avoir à le faire par eux-mêmes. Des possibilités vastes, qui restent à confirmer.

