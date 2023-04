uTip, la plateforme de financement participatif concurrente de Tipeee, va fermer. L’entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 23 mars 2023, et son activité va s’arrêter le 4 avril.

Pour uTip, c’est la fin. La plateforme française de financement participatif a été placée en liquidation judiciaire le 23 mars 2023, ont appris nos confrères de Frandroid. L’information a également été confirmée par la plateforme, quelques minutes après la publication de l’article. Dans un tweet, uTip a indiqué qu’elle cesserait son activité le mardi 4 avril, car leur prestataire de paiement, Mangopay, « a décidé de mettre fin au contrat ». « Aucun don ni achat ne sera possible après cette date.»

La nouvelle a une importance capitale pour les créateurs de contenus français. Moins connue que Tipeee, sa principale concurrente, uTip s’était néanmoins imposée depuis 2021 comme une plateforme de référence pour les youtubeurs et les streameurs, qui voyaient en elle une alternative « plus éthique » que Tipeee. Alors qu’elle gagnait en popularité et revendiquait un nombre croissant d’utilisateurs, uTip va malgré tout fermer.

📷 Annonce importante : La plateforme cessera son activité le 4 avril, car notre prestataire de paiement @mangopay a décidé de mettre fin à notre contrat. Aucun don ni achat ne sera possible après cette date. pic.twitter.com/YLDmFaX3JO — uTip France 🚀🌟 (@utip_team) April 3, 2023

Fermeture à cause de leur prestataire de paiement

Le tweet de uTip ne précise pas la raison pour laquelle Mangopay a mis fin à leur contrat. Mais Frandroid, qui s’est entretenu avec Stanislas Mako, le fondateur de la plateforme, apporte plus de détails. D’après lui, « ce blocage est dû à la page d’une créatrice de contenu pour adulte. Mangopay interdit le financement de ce type de contenu dans ses conditions d’utilisation. » Stanislas Mako assure à Frandroid avoir « fait le nécessaire le plus vite possible », les contenus pour adultes étant également interdits sur uTip, mais cela n’aurait pas été assez pour Mangopay.

En tant qu’intermédiaire financier, Mangopay dispose d’un grand pouvoir sur les comptes de l’entreprise. L’entreprise « récolte les paiements et peut permettre le paiement des créateurs et créatrices ». Ainsi, depuis le blocage du compte de uTip, qui persiste depuis plusieurs semaines, Mangopay « garde désormais, en sécurité, l’argent récolté sur les campagnes de Utip », indique Frandroid.

Mangopay « devrait correctement s’assurer de la distribution » de l’argent, il ne devrait donc pas y avoir d’impact important pour les créateurs de contenus. Mais, à cause du blocage, « le remboursement des dettes de la période Covid et de prêts garantis de l’État pose problème » pour uTip, précise également Frandroid.

La page d’accueil de uTip // Source : uTip

D’après Stanislas Mako, il est très difficile de rentrer en contact avec Mangopay — Frandoid n’a d’ailleurs pas obtenu de réponses de leur part. « Créée en France en 2012 par Céline Lazorthes, que l’on connait aussi pour la création de Leetchi, la plateforme Mangopay a été rachetée en 2015 par le groupe Crédit Mutuel Arkéa. » Mais en 2022, Mangopay a été revendue au fonds d’investissement américain Advent International, qui possède d’autres sociétés françaises.

Malheureusement, nous n'avons pas été autorisés par @mangopay à transférer vos abonnements vers un nouveau prestataire. Cependant, les soldes des créateurs resteront disponibles pour les retraits. — uTip France 🚀🌟 (@utip_team) April 3, 2023

Que va-t-il se passer pour les créateurs de contenus inscrits sur uTip ?

Que va-t-il se passer maintenant pour les créateurs de contenus ? S’ils recevront bien leurs paiements, comme l’assure uTip, ils n’auront cependant pas la possibilité de transférer leurs abonnements vers un nouveau prestataire, sur interdiction de Mangopay. « Pour récupérer votre liste d’abonnés, un bouton sera ajouté à votre interface », a cependant prévenu uTip sur Twitter. « Vous pouvez utiliser notre outil d’email pour informer votre communauté de votre nouvelle plateforme. »

La fermeture de uTip est un coup dur pour les youtubeurs et les streameurs, qui ont besoin de ces revenus pour vivre et pour continuer à exercer. Non seulement la disparation du site va surement impacter leur stabilité, mais elle va aussi forcer certains à trouver une nouvelle destination. Tipeee, la plus importante plateforme de financement participatif en France, va certainement s’imposer comme le remplaçant naturel.

Mais pour certains, ce n’est pas une option. En septembre 2021, suite à une interview polémique des deux fondateurs de Tipeee, dans laquelle ils expliquaient assumer d’héberger des contenus antisémites ou complotistes, de nombreux créateurs français sont partis de la plateforme. D’autres ont été bannis du site pour avoir fait la promotion de leur page uTip sur leur profil Tipeee. Pour ces créateurs, la fin de uTip marque le début de la galère. L’un d’entre eux, Copain du web, a d’ailleurs commenté « oskour » (au secours, ndlr) sur Twitter en apprenant la fermeture de uTip.

