[Deal du Jour] Le MacBook Air 2022 et sa puissante puce M2 est un ultraportable performant. Belle, facilement transportable, et disposant d’une grande autonomie, la machine d’Apple n’est pas souvent en promotion. En ce moment sur Amazon, le MacBook Air M2 revient à moins de 1 300 €, son prix le plus bas.

C’est quoi, la promotion sur le MacBook Air M2 ?

Amazon propose une réduction sur le MacBook Air M2, gris sidéral, avec un SSD de 256 Go. Vendu sur le store officiel d’Apple à 1 499 €, il est ici proposé au prix de 1 299 €.

C’est quoi, cet ordinateur d’Apple ?

Le design moderne et les finitions du MacBook Air M2 sont excellents. Avec son épaisseur de 1,13 centimètre, il est légèrement plus épais que les modèles précédents, et s’attrape et s’ouvre ainsi plus simplement. Ses bordures sont légèrement arrondies et son écran, ainsi que le capot, sont complètement plats. Une fois ouvert, on retrouve le clavier Magic Keyboard aux touches rétroéclairées, présent sur les MacBook depuis plusieurs années, et le trackpad multitouch qui fonctionne ici parfaitement bien. La taille et le poids de 1,24 kg du MacBook Air permettent de le glisser dans un sac adapté au transport des ordinateurs portables.

L’ultra-portable d’Apple est doté d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces. Ce dernier offre une définition de 2560 × 1664 pixels. Même si l’écran ne peut pas rivaliser avec les dalles OLED, son contraste et sa luminosité sont parfaitement adaptés à un usage courant. La caméra frontale n’est malheureusement pas d’une très grande qualité. Pour une image vraiment 1080p, une caméra externe sera de rigueur, ce qui rend encore plus obsolète l’encoche disgracieuse qui abrite la webcam. Deux ports USB-C Thunderbolt 3, un connecteur MagSafe et une prise mini-jack composent les connectiques de la machine d’Apple.

Le trackpad du MacBook Air M2 est un des meilleurs toutes marques confondues. // Source : Louise Audry pour Numerama

Ce MacBook Air M2 est-il une bonne affaire à ce prix ?

Ce MacBook Air M2 est bien sûr une excellente affaire à moins de 1 300€. La puce maison M2 offre d’excellentes performances. Ses 8 cœurs apportent fluidité et puissance. Les logiciels s’ouvrent instantanément et les applications tournent efficacement. Pour un usage plus professionnel, des logiciels demandeurs en ressources comme Final Cut Pro ou Photoshop ne rament pas, et ne font pas chauffer le MacBook. Pour le comparer à d’autres modèles de la marque et évaluer vos besoins, consultez notre guide des ordinateurs Apple à choisir en 2023.

Niveau autonomie, grâce à la puce M2, le dernier MacBook Air tiendra une journée entière, voire un peu plus dans le cas d’un usage modéré. Il se recharge rapidement via le port magnétique MagSafe, en moins de deux heures.

Pour mieux comprendre l’offre sur le MacBook Air (2022)

👉 Consultez notre test du MacBook Air M2 (2022)

