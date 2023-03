[Deal du Jour] Si vous voulez changer de forfait mobile, de nombreux forfaits 4G et 5G sont actuellement à d’excellents prix. En fonction de la quantité de data que vous souhaitez ou de l’opérateur, vous avez le choix entre plusieurs réseaux et des prix différents. Voilà une sélection des meilleures offres du moment.

Quelles sont les meilleures offres du moment ?

Les moins chers : NRJ Mobile et Cdiscount

Le plus flexible : YouPrice

Data + 5G : Red by SFR

NRJ Mobile et Cdiscount Mobile: la 5G la moins chère

Ces deux opérateurs proposent tous deux un forfait sans engagement, avec 130 Go de données en 5G, au prix de 12,99 € par mois avec NRJ Mobile, et au même prix de 12,99 €/mois avec Cdiscount Mobile. Les offres sont sans engagement et leur prix ne change pas, même passé la première année. Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €.

C’est quoi, ces forfaits ?

Ces forfaits sont strictement identiques. NRJ Mobile et Cdiscount offre en effet 130 Go de données mobiles en 5G, tous deux sur le réseau de Bouygues Télécom. Bouygues couvre 90 % du territoire et la connexion est excellente, partout en France, mais aussi à l’étranger. De plus, les deux opérateurs mettent à disposition 25 Go de data en 4G par mois disponibles depuis l’Europe et les DOM. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe sont bien sûr compris dans ces forfaits.

Le même forfait, directement chez Bouygues, est au prix de 15,99 € par mois, donc 3 € de plus. Avec NRJ Mobile et Cdiscount Mobile, vous pourrez visionner du contenu en streaming, écouter de la musique via les plateformes Deezer ou Spotify, ou encore jouer en ligne sans problème. La 5G est fiable et rapide, à un prix attractif. Passé les 130 Go d’internet consommé, le débit sera réduit.

Notre comparateur de forfaits mobiles vous aidera à faire votre choix // Source : Numerama

YouPrice, le forfait le plus flexible

YouPrice propose le forfait ajustable Le First, qui commence à partir de 80 Go de données au prix de 9,99 € par mois, jusqu’à 100 Go pour 14,99 € par mois. Le forfait est sans engagement et la 5G est en option pour 5 € de plus par mois. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €.

C’est quoi ce forfait de YouPrice ?

Le forfait Le First de l’opérateur virtuel Youprice est un forfait flexible qui offre au minimum 80 Go de données, et jusqu’à 100 Go. Le prix du forfait est facturé selon votre consommation de data. 16 Go de data 4G par mois, consommés sur votre enveloppe globale, peuvent être utilisés depuis l’Europe et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France, et depuis l’Europe et les DOM vers la France.

YouPrice utilise les réseaux Orange et SFR. Vous avez d’ailleurs le choix du réseau au moment de prendre l’abonnement. Vous pouvez consulter notre guide des forfaits mobiles 4G et 5G pour vous aider dans votre choix de l’opérateur. Le forfait Le First n’augmente pas de prix passé un an et reste donc très avantageux, surtout si vous ne consommez pas beaucoup de data.

Red by SFR, le plein de data en 5G

L’opérateur RED propose un forfait sans engagement avec 160 Go de data en 5G au prix de 18,99 € par mois. Le même forfait en 4G revient à 3 € de moins, pour un prix de 15,99 €/mois. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM, d’une valeur de 10 €.

RED utilise les infrastructures de SFR qui couvrent 90 % du territoire. Le forfait 160 Go de 4G/5G existe aussi avec 200 Go de data, pour 4 € supplémentaires par mois. Les appels, SMS et MMS en illimités dans toute la France et dans les DOM. 23 Go de données en Europe et dans les DOM/COM sont inclus. Pour 5 € de plus par mois, vous pouvez bénéficier de 30 Go de data à utiliser à l’étranger, dont 20 Go en Suisse, aux États-Unis et au Canada.



Vous pouvez vous abonner à ces forfaits en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple et rapide grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur), à communiquer lors de la souscription.

