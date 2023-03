Une rumeur venue des États-Unis affirme que les iPhone 15 Pro coûteront sensiblement plus cher que les iPhone 14 Pro. Elle oublie cependant un fait important : il n’y a qu’aux États-Unis que les prix n’ont pas déjà augmenté.

En septembre 2022, Apple a augmenté les prix de ses iPhone dans la quasi-totalité des pays. En France, où l’on pouvait acquérir l’iPhone 13 pour 909 euros et l’iPhone 13 Pro pour 1 159 euros, les iPhone 14 et iPhone 14 Pro ont été lancés à 1 019 euros et 1 329 euros. Une augmentation difficile à digérer, d’autant plus que les États-Unis ont été épargnés. Là-bas, depuis 2017, les prix des iPhone haut de gamme n’ont pas bougé (à partir de 999 dollars).

Sur les médias américains spécialistes d’Apple, on peut lire depuis le 15 mars qu’Apple s’apprêterait à augmenter les prix de ses téléphones à partir de l’iPhone 15. Une information reprise par plusieurs médias européens, qui semblent complètement passer à côté d’un fait important : le monde ne se résume pas aux États-Unis.

Deux augmentations d’affilée, est-ce vraiment possible ?

Sur 9to5mac, on lit l’inquiétude des fans américains d’iPhone, qui se rassurent en expliquant que, malgré de précédentes rumeurs, Apple n’a pas augmenté les prix avec les iPhone 14. Les journalistes du site spécialisé semblent oublier qu’Apple a bel et bien augmenté les prix des iPhone partout, sauf chez eux. La rumeur apparaît automatiquement biaisée, puisqu’elle se base sur le fait que les prix des iPhone n’ont pas évolué depuis plusieurs années.

Modèle d’iPhone 4 4S 5 5s 6 6s 7 8 XR 11 12 13 14 X XS 11 Pro 12 Pro 13 Pro 14 Pro Prix des iPhone entre 2010 et 2022 629 euros 669 euros 689 euros 699 euros 699 euros 749 euros 769 euros 809 euros 859 euros 809 euros 909 euros 909 euros 1 019 euros 1 159 euros 1 159 euros 1 159 euros 1 159 euros 1 159 euros 1 329 euros

Est-il possible que les iPhone 15 coûtent plus que les iPhone 14 ? Au vu des rumeurs sur cette nouvelle génération, comme le remplacement de l’acier par du titane, c’est possible. Cependant, peut-on vraiment imaginer que les iPhone en France, après être passés de 1 159 à 1 329 euros, puissent subir une nouvelle augmentation de prix ? Quand on regarde l’historique d’Apple, on remarque que les grosses augmentations sont généralement espacées dans le temps. Apple pourrait être tenté de combler l’écart entre les États-Unis et ses autres marchés, mais prendrait un très grand risque en augmentant encore le prix de ses téléphones en Europe. Ou alors, l’écart pourrait être d’une dizaine d’euros, comme au début des années 2010.

Rendu 3D supposé de l’iPhone 15 Pro selon les rumeurs. // Source : 9TO5Mac

Pour justifier les augmentations de prix de 2022, Apple avait mis en avant l’équivalence euro/dollar, puisque le cours de ces deux devises s’était aligné. Entre temps, nous sommes quasiment revenus à la normale… mais Apple n’a pas baissé les prix. On peut facilement imaginer que les États-Unis subiront une hausse de prix similaire à celle de l’Europe, mais qu’Apple se contentera de pérenniser ses hausses de prix « exceptionnelles » dans les autres pays. Bref, ne vous laissez pas avoir par les titres affolants, l’écart créé par Apple entre les États-Unis et le reste du monde a engendré une situation aussi inédite qu’imprévisible.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !