À partir du 1er avril 2023, le ticket de caisse ne sera plus imprimé à chaque fois. Il sera possible de repartir sans rien ou de demander une version dématérialisée. Une alternative qui a des implications au niveau des données personnelles.

Qu’est-ce qui change au 1er avril 2023 ?

Les clients et les clientes n’auront plus systématiquement un ticket de caisse lors des courses dans un magasin, à partir du 1er avril 2023. C’est à cette date qu’entrent en vigueur certaines dispositions de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, publiée le 11 février 2020 au Journal officiel.

La fin de l’impression systématique du ticket de caisse devait avoir lieu dès le 1er janvier 2023, mais un décret paru mi-décembre a repoussé de trois mois cette échéance.

Cette mesure est soutenue par des raisons environnementales : selon le ministère de l’Écologie, chaque hypermarché en France consomme en moyenne plus de 10 000 rouleaux de papier chaque année. Des tickets de caisse qui sont parfois jetés dans la nature. Des raisons de santé ont également été avancées, à cause de traces de bisphénol F ou S.

Vos achats n’impliqueront plus systématiquement un ticket de caisse en papier. // Source : Nelly Lesage pour Numerama

Les bénéfices environnementaux de la disparition du ticket de caisse sont discutés néanmoins, car des critiques pointent le bilan carbone du mail, supposément plus lourd (une assertion, elle aussi, remise en cause). Pour le ministère, c’est toutefois un faux problème, car ce qui est obligatoire ici, c’est la disparition du ticket de papier. Le ticket dématérialisé n’est pas imposé.

En clair, les autorités paraissent miser sur un comportement de consommateur ne voulant ni s’embêter avec un ticket de caisse papier ni avec un ticket de caisse en version numérique. Autrement dit, chaque ticket de caisse papier supprimé ne sera pas remplacé systématiquement par un ticket de caisse dématérialisé. C’est ce qui est glissé en filigrane dans une réponse au Sénat.

Peut-on toujours obtenir un ticket en papier ?

Oui. Il n’est plus fourni par défaut, mais il peut être réclamé lors du passage en caisse. Cette option est d’ailleurs déjà proposée depuis quelques semaines dans diverses enseignes, que vous passiez devant une borne automatique de paiement, ou bien avec un caissier ou une caissière. C’est le cas de Carrefour, Auchan et Picard, pour n’en citer qu’une poignée.

Quelles sont les trois options pour les tickets ?

Lors de votre passage en caisse, vous avez trois possibilités :

Ne pas demander de ticket du tout (à condition que cela ne nuise pas à vos droits de consommateur — si vous souhaitez, par exemple, vous rétracter et obtenir un remboursement de votre achat) ;

(à condition que cela ne nuise pas à vos droits de consommateur — si vous souhaitez, par exemple, vous rétracter et obtenir un remboursement de votre achat) ; Demander un ticket en papier , au moment du passage en caisse (comme avant, en somme) ;

, au moment du passage en caisse (comme avant, en somme) ; Demander un ticket dématérialisé, qui sera envoyé généralement par SMS ou par e-mail, mais qui peut aussi être obtenu par un autre moyen numérique (le scan d’un code QR ou bien dans l’application mobile de la boutique).

Quid de mes données personnelles avec les tickets dématérialisés ?

C’est le principal défi du passage aux tickets dématérialisés : la gestation des données personnelles. Pour conserver une trace de vos achats, vos coordonnées électroniques sont l’un des moyens les plus commodes pour vous transmettre les factures. En clair, il faudra donner votre mail ou votre numéro de téléphone, sauf si une autre option existe (code QR) et que vous savez l’utiliser.

L’arrivée des tickets dématérialisés a fait émerger la crainte d’un raz de marée de sollicitations commerciales indésirables des magasins. En réalité, les marchands ne pourront pas faire n’importe quoi. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a rappelé que le respect de la réglementation (le RGPD) demeure incontournable, en cas de collecte de coordonnées.

Vos dernières courses. Allégorie. // Source : geralt

À cette occasion, la Cnil a rappelé plusieurs lignes directrices : si l’option du ticket dématérialisé est retenue, le commerçant doit opter pour une solution qui minimise autant que possible la collecte de données personnelles, et de préférence l’évite. Pour autant, la Cnil admet des cas de figure où de la prospection commerciale basée sur ces connées personnelles peut survenir.

Ainsi, « la publicité par voie électronique est possible à condition que les personnes aient explicitement donné leur consentement avant d’être démarchées ». Il peut exister des exceptions à ce consentement, comme l’intérêt légitime. Ce scénario est possible si la personne est déjà cliente de la boutique et si la prospection porte sur des produits ou des services similaires de l’enseigne.

Il est demandé aux enseignes d’informer correctement les individus des tenants et des aboutissants du ticket de caisse dématérialisé, afin qu’ils puissent se décider en toute connaissance de cause. Il faut aussi leur donner les moyens de s’opposer, facilement et gratuitement, à l’utilisation de leurs données ; par exemple, un bouton de désinscription à chaque envoi de mail.

Et en cas de problème ?

Si vous considérez qu’une difficulté existe avec l’usage de vos données personnelles dans une enseigne, et que vos sollicitations n’aboutissent pas (vous n’avez pas pu faire arrêter les envois publicitaires, par exemple), vous avez la possibilité d’alerter la Cnil. L’autorité administrative indépendante met à disposition un formulaire pour faire remonter des signalements.

