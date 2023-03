La branche de conception des parcs Disney a mis en scène une interaction avec un impressionnant robot qui devrait à terme débouler entre les attractions.

Disney a dévoilé le premier robot qui se promènerait dans ses parcs ce 10 mars. Le président des parcs Josh D’Amaro et Disney Imagineers ont présenté un prototype développé par la société semblable à Judy Hopps, le petit lapin avec des rollers de Zootopia. L’engin est sorti d’une boite lors d’une présentation au SXSW, un célèbre festival multimédia au Texas. Si l’automate est impressionnant dans ses mouvements, il nous fait plus penser dans sa version purement métallique à un mélange du Terminator et la fille maudite dans le cercle.

La présentation a ensuite démontré la mobilité de pointe de robot de la taille d’un enfant, qui peut effectuer des manœuvres dynamiques, y compris tomber et se relever, en faisant une roulade

Une zone thématique à Shanghai

Disney s’est toujours intéressé aux animatronics et cherchent à innover dans le divertissement. // Source : Disneyland Paris

« Il s’agit de notre dernier effort pour fabriquer des robots qui, selon nous, peuvent avoir un lien émotionnel avec nos invités », a déclaré Tony Dohi, responsable recherche et développement chez Disney. « Nous utilisons des matériaux de haute performance, mais également des données de capture de mouvement parce que nous voulons faire des performances qui évoquent des émotions ».

Disney demo-ing a super light roller blading rabbit robot at SXSW pic.twitter.com/aGVNKPAVtf — Ben Goggin (@BenjaminGoggin) March 10, 2023

On ne sait pas où et quand le robot pourrait être introduit dans les parcs. Une zone thématique Zootopia devrait ouvrir ses portes plus tard cette année à Shanghai Disneyland.

