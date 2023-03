Bing ChatGPT, le moteur de recherche avec IA de Microsoft, peut imiter le ton et les formules d’une star par écrit, à condition de lui demander.

Le moteur de recherche avec intelligence artificielle de Microsoft n’en est qu’à sa phase bêta, mais il réserverait déjà des surprises. Le média américain Bleeping Computer dévoile dans un article du 4 mars 2023 l’existence d’un mode secret pour imiter les célébrités par écrit. Un utilisateur aurait interpelé les journalistes après avoir fait cette découverte.

Bing avec ChatGPT est encore en développement, mais il est possible de demander à Microsoft d’utiliser une première version en suivant ce tuto. Pour le mode célébrité, Bleeping computer a d’abord fait une demande au modèle de langage GPT-3. Le chatbot a répondu (en anglais) :

« Le mode célébrité de Bing chat est une fonctionnalité qui vous permet de discuter avec une version virtuelle d’une personne célèbre, comme un acteur, un chanteur ou un athlète. Vous pouvez lui poser des questions sur sa vie, sa carrière, ses loisirs, ses opinions, etc. et il répondra d’une manière qui correspond à sa personnalité et à son style. »

Le message d’activation du mode célébrité. // Source : Bleeping Computer

Discuter avec Gollum grâce à Bing ChatGPT

Les journalistes ont ensuite enchainé les questions en demandant de répondre de la même manière qu’une star en la citant avec « # ». Ainsi, en tapant #DwayneJohnson, l’IA vous répondra en intégrant le ton et les formules célèbres de l’acteur et ancien catcheur. La liste des célébrités que l’outil peut couvrir est apparemment limitée, on recense pour l’instant : Elon Musk, Tom Cruise, Taylor Swift, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Beyoncé, Oprah Winfrey, Tom Hanks, Diddy, Barack Obama et Lebron James.

Bing peut également imiter des personnages de fiction, notamment Sherlock Holmes, Gollum, Harry Potter, Batman, Elsa, Yoda, Gandalf, Dark Vador et Katniss Everdeen. Bleeping computer a tenté un dialogue avec Gollum, l’IA répond avec la fameuse troisième personne employée par le machiavélique personnage.

Une discussion en anglais avec Gollum. // Source : Bleeping Computer.

À noter que nous avons testé dans la rédaction et Bing nous a répondu que pour activer ce mode, il fallait l’employer depuis un ordinateur, ce que nous faisions déjà. Ce mode est donc probablement encore en développement.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !