Microsoft va intégrer une version plus avancée de ChatGPT à Bing et à Edge. Voici comment s’inscrire pour accéder prochainement à cette fonctionnalité inédite de navigation.

Depuis son lancement public en novembre 2022, ChatGPT est abondamment discuté et exploré. L‘intelligence artificielle va dorénavant intégrer vos recherches web : Microsoft va alimenter Bing, son moteur de recherche concurrent de Google, avec ChatGPT, tout en l’y insérant également sous forme de chatbot (algorithme de conversation).

Au lieu de taper vos requêtes dans la barre comme à l’accoutumée, vous pourrez formuler des questions et demandes complètes en langage « naturel ». Comme dans ChatGPT, demandez une recette de cuisine, vous aurez une réponse calibrée sur votre requête exacte. Le chatbot devrait aussi pouvoir vous aider à planifier votre voyage, par exemple.

Comment utiliser le nouveau Bing avec IA ?

Pour cette nouvelle fonctionnalité, rendez-vous sur bing.com. Sur cette page, cliquez sur l’icône « conversation » situé tout en haut à gauche. À l’heure actuelle, apparaîtra alors une fenêtre avec ce message : « Le mode Conversation n’est disponible que lorsque vous avez accès au nouveau Bing ». Cette fonctionnalité est pour l’instant réservée à un public restreint, même si elle se destine à être généralisée cette année.

Pour espérer y accéder avant le lancement global, vous pouvez, via cette fenêtre, vous inscrire à la liste d’attente via le bouton tout au bas, Rejoindre la liste d’attente. Il faudra vous connecter avec votre compte Microsoft, seule option possible.

Source : Capture d’écran

Microsoft va intégrer ChatGPT également au navigateur Edge, via un bouton latéral, et des options supplémentaires comme résumer ou commenter un document PDF. Mais aujourd’hui, il s’agit de la même liste d’attente, y compris si vous utilisez les versions de développement Edge Dev ou Edge Canary.

À quoi ressemble Bing avec ChatGPT ?

Une fois que vous êtes inscrit à la liste d’attente, Microsoft fait toutefois du teasing en montrant quelques exemples en contexte de son mode Conversation. Sur la page d’accueil de Bing, cliquez simplement sur le bouton « Essayer » au-dessous des exemples suggérés.

Accueil de Bing quand on est sur liste d’attente. // Source : Capture d’écran

Cela simule une requête, comme ici, pour une recette très spécifique. Sur la page de résultat, la réponse de ChatGPT s’affiche dans une colonne sur la droite.

La réponse de ChatGPT est sur la droite. // Source : Capture d’écran

On remarque quelques particularités :

L’affichage des sources, à la fois via Learn more et directement sur les propositions de la réponse — ce qui est assez logique, Bing gardant alors son identité de moteur de recherche renvoyant vers différentes pages web (rappelons que le ChatGPT actuel n’est pas connecté à Internet)

Learn more Des réponses suggérées tout au bas ;

L’ajout d’émojis dans les réponses, probablement pour rendre la réponse plus user friendly et moins austère que dans ChatGPT

Bing avec ChatGPT // Source : Capture d’écran

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.