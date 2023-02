[Deal du jour] Amazon propose une bonne réduction sur l’écran PC Odyssey G4 de Samsung. Un écran conçu pour le gaming, qui trouvera son public chez les joueuses et les joueurs à la recherche d’un moniteur pour assurer des sessions gaming fluides et performantes.

C’est quoi, la promotion sur cet écran gaming de Samsung ?

Le moniteur Odyssey G4 27 pouces est habituellement vendu 349 €, et est régulièrement trouvable autour de 280 € chez certain revendeur. Amazon le propose actuellement au prix de 229 €.

C’est quoi, ce moniteur Odyssey G4 27 de Samsung conçu pour les jeux vidéo ?

Ce moniteur Odyssey G4 est doté d’une dalle IPS de 27 pouces et affiche une résolution de 1920 × 1080 pixels. La définition n’est certes pas la meilleure disponible sur le marché, mais le moniteur de Samsung offre des couleurs riches et une excellente luminosité. Dommage que le contraste soit légèrement en retrait, ce qui pourra être handicapant dans les jeux sombres où les aplats noirs sembleront fades. Toutefois, le niveau de détail est correct et l’immersion au rendez-vous, surtout au format 21:9. La vue ultra-large est en effet agréable et favorise les sensations de jeu grâce à la vision étendue.

Pour palier à la résolution, Samsung propose un taux de rafraichissement de 240 Hz, couplé à un temps de réponse de 1 ms. La fluidité graphique est incroyable et les images sont débarrassées du flou. Il profite de la compatibilité G-Sync, afin de synchroniser la carte graphique avec l’écran et ainsi, éliminer les décalages et les déchirures d’images.

Le taux de rafraichissement du Odyssey G4 est de 240 Hz // Source : Samsung

Est-ce que cet écran gaming de Samsung est une bonne affaire ?

À moins de 230 €, et malgré le manque de contraste, c’est une excellente affaire si vous cherchez un écran très performant. En dehors de son design, on ne peut plus classique, le pied du moniteur Odyssey G4 est ajustable, et vous pourrez régler sa hauteur et son inclinaison. L’écran est orientable et pivote à 90° pour une utilisation en mode portrait. Il détecte et affiche automatiquement les nouveaux signaux d’entrée grâce à la fonction Auto Source Switch Plus. L’écran affiche la nouvelle source d’entrée et gère les différents appareils connectés. Un détail certes, mais très pratique pour jouer instantanément.

Pour accompagner votre écran gaming

👉 Quelle config PC gamer fixe acheter en février 2023 ?

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.