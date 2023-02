[Deal du Jour] Le MacBook Air 2022 et la puissante puce M2 est aujourd’hui en promotion chez Ubaldi. Facilement transportable et puissant, ce MacBook Air de 2022 est encore aujourd’hui un des meilleurs ordinateurs portables sur le marché.

C’est quoi, la promotion sur le MacBook Air M2 de 2022 ?

Le site Ubaldi propose une réduction sur le MacBook Air M2 avec un SSD de 256 Go. Vendu sur le store officiel d’Apple à 1 499 €, il est ici proposé au prix de 1 319 €.

C’est quoi, ce MacBook Air ?

Comme toujours avec Apple, le design et les finitions du MacBook Air M2 sont excellents. L’épaisseur du MacBook Air n’est que de 1,13 centimètre. L’écran et le capot sont parfaitement plats, et avec son poids de 1,24 kg, il se glisse aisément dans un sac adapté au transport des ordinateurs portables. L’ultra-portable d’Apple est doté d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces qui offre une définition de 2560 × 1664 pixels. Le contraste et la luminosité sont parfaits pour un usage courant, même si les performances de l’écran ne se hissent pas au niveau de l’OLED.

Le MacBook Air M2 // Source : Louise Audry pour Numerama

Le clavier possède des touches rétroéclairées, ainsi qu’un trackpad confortable. Malheureusement, l’encoche disgracieuse en haut de l’écran est toujours présente. Elle y loge la caméra frontale, mais son emplacement et son design ne seront pas du goût de tout le monde. Ce MacBook Air M2 s’accompagne de deux ports USB-C Thunderbolt 3 et d’une prise mini-jack.

Ce MacBook Air M2 est-il une bonne affaire à ce prix ?

Ce MacBook Air est une excellente affaire à moins de 1 320 €. La puce M2 offre de très bonnes performances. Avec ses 8 cœurs, elle apporte au portable d’Apple de la fluidité et de la puissance. Les logiciels s’ouvrent instantanément, les applications gourmandes tournent sans problème, et Final Cut Pro ou Photoshop ne font pas chauffer la machine d’Apple. Si vous avez besoin de plus de puissance de calcul, notamment pour le travail, les MacBook Pro M1, Ultra ou les derniers MacBook Pro M2 seront peut-être plus adaptés. Néanmoins, le MacBook Air M2 propose déjà d’excellentes performances, le tout dans un ordinateur compact et léger.

Niveau autonomie, le MacBook Air M2 tiendra une journée entière. Il se recharge via le port magnétique MagSafe en moins de deux heures.

Pour mieux comprendre l’offre sur le MacBook Air (2022)

👉 Consultez notre test du MacBook Air M2 (2022)

👉 Consultez notre guide des ordinateurs Apple à choisir en 2023

