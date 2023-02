Une conférence poussive et courte sur Bard et une erreur factuelle lors de la démonstration de son intelligence artificielle. Deux ingrédients qui ont lourdement plombé Google en bourse, tandis que Microsoft surfe à fond sur ChatGPT.

Google ne gardera pas un très bon souvenir de sa conférence sur l’intelligence artificielle du 8 février 2023, qui apparaît avoir été réorganisée à la dernière minute pour donner le change à ChatGPT, OpenAI et Microsoft. Non seulement les annonces autour du chatbot de Google (Bard) ont été très brèves et peu enthousiasmantes, mais en plus elles lui ont fait perdre de l’argent.

La raison ? Durant la démonstration de l’agent conversationnel made in Google, qui repose sur le modèle de langage LaMDA, une erreur factuelle a été commise en direct. Pour une première démonstration, cela ne pouvait être que catastrophique — et conforter l’idée que Google a réorienté le thème de sa conférence pour ne pas trop sembler à la traîne sur l’IA générative.

L’erreur factuelle qui a fait plonger l’action

Lors de la démonstration, une animation montrait une question posée au chatbot. Bard devait fournir quelques exemples de découvertes permises par James Webb et, plus particulièrement, d’en proposer qui pourraient convenir à un enfant de neuf ans. C’est typiquement le genre de question que l’on pourrait effectivement poser à un agent conversationnel.

Or, Bard a répondu que le télescope James Webb a été le premier observatoire à prendre des images d’une planète située en dehors du Système solaire. Sauf que c’est inexact, rappelle la BBC : c’est un autre projet, le Very Large Telescope, situé au Chili, qui a été précurseur dans ce domaine. Et en plus de cela, cela n’a pas eu lieu en 2022, mais en 2004.

James Webb n’est pas le premier télescope à avoir pris une photo d’une planète située en dehors du Système solaire // Source : Credit NASA/Chris Gunn

Des astronomes n’ont évidemment pas manqué de relever cette erreur, à l’image de Chris Harrison : « Pourquoi n’avez-vous pas vérifié les faits avant de partager cet exemple ? Si vous utilisez Google pour vérifier des choses, vous verrez que Bard a fait des erreurs. Essayez de googler : ‘quand a été faite la première image directe d’une exoplanète ?’ »

Cette mauvaise réponse associée à la mollesse de la conférence ont entraîné une réaction très négative en bourse. Le titre, qui tournait autour des 106 dollars le 7 février, a perdu plus de 8 % le lendemain, avec l’évènement. Clairement, Google avait initialement prévu de parler de Lens, Maps et Arts&Culture, qui ont occupé une part importante du programme.

De nombreux observateurs ont relevé le décalage surprenant entre les attentes de la presse et du public et ce qu’a effectivement montré Google. La perte est colossale : en bourse, ce sont 100 milliards de capitalisation boursière qui ont été effacées. « Ce doit être l’échec le plus coûteux de tous les temps en matière de démo en direct », a avancé un investisseur.

La conférence poussive de Google sur l’IA s’est répercutée sur son cours en bourse. // Source : Capture d’écran

Le sentiment qui prédomine est que Google n’a pas du tout envie d’aller dans la même direction que Microsoft et OpenAI, pour des raisons stratégiques. Google exerce sa domination sur le web parce qu’il en est devenu la porte d’accès centrale. Or, ChatGPT pourrait potentiellement le remplacer. Si cela survenait, ce serait une vraie révolution pour le web.

Ce loupé est dommageable pour Google. Il donne non seulement d’être à la traîne sur ces intelligences artificielles génératives, mais en plus de ne pas être tout à fait au niveau — il faut néanmoins nuancer ce dernier constat, en notant que ChatGPT a aussi largement démontré sa faillibilité sur toutes sortes de questions. Mais sur ce terrain, Microsoft n’a rien à perdre.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !